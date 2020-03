Tatort (ARD): Fans schauen Krimi – und haben klare Meinung „Einfach keinen Bock mehr“

Ist diese Kritik berechtigt? Sie ist die dienstälteste Ermittlerin beim „Tatort“: Lena Odenthal. Bereits seit 1989 verkörpert Ulrike Folkerts (58) die Kriminalhauptkommissarin in insgesamt 70 Fällen.

Am Sonntag begibt sich der „Tatort“ erneut nach Ludwigshafen – und konfrontiert Odenthal im Fall „Leonessa“ mit jugendlicher Perspektivlosigkeit und sozialen Brennpunkten.

Dabei boten sich hinter den Kulissen für Folkerts und ihr Team ganz neue Möglichkeiten, wie die „Welt“ berichtet. Doch die Fans bilden sich schnell eine krasse Meinung.

„Tatort“ (ARD): Lena Odenthal bekommt so viele Drehtage wie noch nie!

Ganze 20 Drehtage hatte Regisseurin Connie Walter für „Leonessa“ zur Verfügung. Eine derart großes Zeitfenster gab es bisher noch nie für einen TV-Fall von Lena Odenthal.

Das ist Lena Odenthal

Seit 1989 ermittelt Ulrike Folkerts als Lena Odenthal im Ludwigshafener „Tatort“

Bis 2018 war Mario Kopper (Andreas Hoppe) ihr Partner

Seit Folge 60 wird sie von Hauptkommissarin Johanna Stern (Lisa Bitter) unterstützt

Wie die „Welt“ berichtet, gibt diese zusätzliche Drehzeit den „Tatort“-Machern die Möglichkeit, den Charakter von Lena Odenthal detaillierter zu betrachten und besser auszuarbeiten. Mehrere emotionale Momente würden der Figur neues Leben einhauchen.

Tatort aus Ludwigshafen: Darum geht's

Wie Gift breitet sich die Hoffnungslosigkeit im neuen Ludwigshafen-Krimi aus. Darin verstricken sich zwei Jugendliche immer tiefer in eine Spirale aus Prostitution und Elend, aus der sie sich nicht mehr befreien können.

Regisseurin Connie Walther inszeniert das Sozialdrama ohne erhobenen Zeigefinger - und wohl deswegen besonders wirksam. Am Ende haben die Jugendlichen keine bessere Welt mehr, in die sie zurückkehren können.

Als erster stirbt Hans Schilling. Der Mord an dem Wirt einer Country-Kneipe ergibt zunächst wenig Sinn. Doch nach und nach enthüllen Kommissarin Odenthal und ihre Kollegin Johanna Stern (Lisa Bitter), dass sich Schilling immer wieder eingemischt hat, wenn es in dem Brennpunktviertel rau oder gar illegal zuging. Mit der Zeit wird klar, dass das jemandem sehr missfallen haben muss. Aber wem?

Leon und Vanessa verdienen Geld mit Prostitution. Nach Verabredungen im Internet treffen sie Männer auf dem Dach eines Parkhauses. Es ist eine trostlose und karge Betonlandschaft. Lena Urzendowsky und Michelangelo Fortuzzi spielen das desillusionierte Paar nahezu unbeteiligt. In einer Szene wird Vanessa wie etwas Lästiges aus dem Auto geworfen. Desolat rafft sie Geldscheine aus dem Rinnstein. Bei so viel Elend wird der Mord an dem Wirt fast zur Nebensache.

Odenthal-Fans lernen die Kommissarin in ihrem 71. Fall neu kennen. Ungewöhnlich dünnhäutig agiert die Ermittlerin, wütend wirft sie einen Apfel nach ihrer Kollegin. Für Ulrike Folkerts ist es der erste Sonntagskrimi nach dem 30. Geburtstag des „Odenthal“-Formats. Trotz der langen Dienstzeit zeigt sie sich ergriffen wie selten.

Doch schon nach der ersten Stunde Tatort sind sich die Fans bei Twitter schnell einig. Ihr Urteil steht fest: Der Krimi aus Ludwigshafen sei langweilig. „Kommt nur mir das so vor oder ist der heutige Tatort eher etwas mau?“, fragt beispielsweise ein Nutzer. „Mit Spannung wurde ja wieder gespart“, meint eine andere Nutzerin.

Ein anderer ist sogar der Meinung, dass Lena Odenthal keine Lust auf die Stadt hat. „Ich glaube, Lena Odenthal ist die Täterin, auf dieses Ludwigshafen hat sie einfach keinen Bock mehr. Lieber in den Knast“, lautet sein knallhartes Urteil.

Ich guck den #tatort heute nur weil mein Kollege eine kleine Rolle hat. Ist das immer so langweilig? — triz (@trizl) March 8, 2020

Und warum guck ich mir das an? #Tatort — chief broke (@endebroktv) March 8, 2020

Kommt nur mir das so vor oder ist der heutige #tatort eher etwas mau? — Bernhard Hinsken | 🚀 (@BernhardHinsken) March 8, 2020

Ich glaube, Lena Odenthal ist die Täterin, auf dieses Ludwigshafen hat sie einfach keinen Bock mehr. Lieber in den Knast #tatort — RR (@ReneRadermacher) March 8, 2020

😂😂😂ich gucke nicht , aber die #tatort Tweets sind der Knaller !!! Und was ich so lese , ist mit Sicherheit spannender als der Tatort 😂😂😜😜 — Cla We (@ClaWe8) March 8, 2020

Auch Vergleiche zu einem Til Schweiger-Tatort werden gezogen:

Hab bisher nur ein Schuss gehört #Tatort, bei Schweiger Tatort wäre in den ersten Minuten schon das Magazin leer gewesen. Ganz vergessen, die Blutkonserven von mehreren Tatort Produktionen aufgebraucht. — Deichrevoluzzer (@AndrCarstens1) March 8, 2020

Andere sind aber auch begeistert, loben auch die Schauspielerin: „Frau Odenthal ist mir sehr sympathisch! Gute Frau“, heißt es auch. Oder schreiben diese Worte: „Ganz großes Lob für die Komparsen und Kleindarsteller heute!“

Fazit: Die Twitter-Fans scheinen alle sehr ergriffen vom aktuellen Krimi zu sein. Diskutiert wird bei Social Media so gut wie jede Szene. (at, js mit dpa)