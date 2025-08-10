ARD zeigt Krimi aus Dortmund: „Der beste ‚Tatort‘, den ich bis jetzt gesehen habe“

Obwohl die Krimifans aktuell sehnsüchtig auf neue „Tatort“-Episoden warten müssen, bietet die ARD den Zuschauern jeden Sonntagabend zur Primetime eine spannende Alternative. So werden bis zum 14. September Wiederholungsfolgen ausgestrahlt.

Am 10. August erwartet die Krimiliebhaber das Dortmunder Kommisar-Duo Peter Faber, gespielt von Jörg Hartmann und Rosa Herzog, gespielt von Stefanie Reinsperger in der Episode „Love is pain“.

Doch was dürfen die Zuschauer erwarten? Und wie fallen die Reaktionen auf Facebook aus?

Was macht die „Tatort“-Folge „Love is pain“ aus?

Der junge Stadtbahnfahrer Hamza Arkadaş möchte gerade Feierabend machen, als ihn ein junger Mann niedersticht. Für das Dortmunder Kommissaren-Duo Rosa Herzog und Peter Faber scheint alles zunächst eindeutig.

So schaut der Täter direkt in eine Überwachungskamera. Doch kurz darauf geschieht ein weiterer Mord an einem jungen Mann. Die Ermittler entdecken, dass beide Opfer einen gemeinsamen Bekannten hatten: Tom Heinrich.

Doch dieser liegt im Wachkoma und kann somit keine Antworten auf die drängende Frage geben, was in Dortmund gerade vor sich geht.

„Tatort“-Zuschauer zutiefst bewegt

Alles in allem klingt das nach einem vielschichtigen und spannenden Fall, der die Zuschauer erwartet. Und wer weiß: Vielleicht haben einige ja sogar das Glück, die Episode noch nicht gesehen zu haben.

Unter einem aktuellen Facebook-Beitrag zu „Love is pain“ tummeln sich unzählige Zuschauerkommentare. Schnell zeigt sich, dass sie kaum unterschiedlicher sein könnten.

Während einige dem „Love is pain“-Comeback entgegenfiebern und das Dortmunder „Tatort“-Kommissar-Duo feiern, haben manche von der Besetzung schlicht genug.

Die Reaktionen fallen bunt gemischt aus

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen Kommentare:

„Ich mag Faber sehr. Er ist ein Original, wie Schimanski damals.“

„Eines der wenigen Teams, wo man sich im Vorfeld schon drauf freuen kann – neben dem Team Ballauf und Schenk (Kölner ‚Tatort‘) und dem Dresden-‚Tatort‘.“

„Die gehen in den Wiederholungen immer weiter zurück. Bald kommen Stummfilme.“

„Danke, nein. Den Dortmunder ‚Tatort‘ kann man vergessen – wegen dem Faber.“

„Das ist der beste ‚Tatort‘, den ich bis jetzt gesehen habe.“

Erstmals ausgestrahlt wurde die „Tatort“-Episode übrigens am 23. April 2023.

Der Dortmunder „Tatort“ wird am Sonntagabend (10. August) zur Primetime mit der Folge „Love is pain“ ausgestrahlt. Er ist auch in der ARD-Mediathek abrufbar.