„Tatort“ aus Dortmund: Verstörende Szene – Schauspieler hat dringende Warnung

„Das ist harter Stoff absolut“, so warnt „Tatort“-Hauptdarsteller Jörg Hartmann schon vor dem neuen Fall aus Dortmund. Er sollte Recht behalten. Die Bilder, die in diesem „Tatort“ gezeigt werden, sind so verstörend wie schon lange nicht mehr.

Am Rande gehe es um Pädophilie, so der Schauspieler. der im „Tatort“ die Rolle des Hauptkommissars Jörg Faber inne hat. Der Kern des neuen Filmes soll aber die Rückkehr eines alten Feindes sein.

„Tatort“: Rückkehr von Markus Graf

Hartmann: „Es ist sehr rasant. Als ich es das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir nur: 'Wie geht das los?' Es hat ein Wahnsinns-Tempo. Es geht in der Tat um die Rückkehr von Markus Graf. Und die Tochter von Jan Pawlak, unserem neuen Kollegen, wird entführt. Wie man sieht, hat alles miteinander zu tun.“

Und auch 'Martina Bönisch'-Darstellerin Anna Schudt hat das Thema angefasst. „Es ist ein Thema, das mich nicht kalt lässt“, so die Schauspielerin. „Der Fall ist extrem hart, finde ich“, berichtet Schudt weiter.

Das ist der „Tatort“:

Der 'Tatort' ist eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begann

Bislang erschienen über 1100 Tatort-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

Tatort: Mia Pawlak (Eliza Heitz), die Tochter von Kommissar Jan Pawlak, wurde entführt Foto: WDR/Thomas Kost

Doch was ist es, das den Film so hart macht. Es sind Bilder, die unter die Haut gehen. So zeigt schon der Trailer eine junge Frau, die blutverschmiert, mit einer Klinge in der Hand, in einem dunklen Keller sitzt. Sie wird festgenommen, will aber nur mit Kommissar Faber sprechen. Eine absolute Albtraum-Szene.

Eingesperrtes Mädchen, Blut, misshandelter Junge

Man sieht Bilder von kleinen eingesperrten Mädchen. Von einem Jungen, der auf dem Boden einer ranzigen Kneipe sitzt.

Kein Fall für schwache Mägen also. Der „Tatort“ aus Dortmund kommt am Sonntagabend. Um 20.15 Uhr zeigt die ARD den Fall „Monster“. (göt)