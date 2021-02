„Tatort“ Dortmund: Filmpanne – über DIESE Szene lacht selbst die ARD

Es ging um Hass, Hetze und das Coronavirus. Der „Tatort“ „Heile Welt“ aus Dortmund, den die ARD am Sonntagabend zeigte, war alles, nur nicht heil.

Schließlich war es der erste Film der „Tatort“-Reihe, der sich aktiv mit dem Thema Coronavirus auseinandersetzt. Er zeigte nicht nur die Kommissare mit Maske, er zeigte auch die Auswirkungen der Pandemie auf die Gesellschaft.

„Tatort“ aus Dortmund: Achtung Spoiler

Wer den Film noch nicht gesehen hat und in der Mediathek noch ansehen will, der soll an dieser Stelle gewarnt werden. Wir müssen für die Geschichte an dieser Stelle leider spoilern.

So spielt die Pandemie in dem Sinne eine Rolle für den neuen Dortmund-„Tatort“, dass der Mörder direkt von ihr betroffen war. So verlor Thomas Janowski seinen Fachhandel ob der finanziellen Not in der Krise. Er schläft in seinem Laden, wird fortan von seinen Mitmenschen gemieden.

„Tatort“: ARD sorgt mit DIESER Szene für Lacher

Als er von einer Frau zurückgewiesen wurde, kann er nicht mehr an sich halten: Er bringt sie um. Doch trotz aller Düsternis sorgte der „Tatort“ auch für Szenen, über die man im Nachhinein herzlich Schmunzeln kann.

Wir haben für die Dreharbeiten das weltweit erste Smartphone getestet, das Hochkantbilder aufnehmen kann, wenn man es quer hält. Es klappt ganz vorzüglich. #tatort pic.twitter.com/gza7ybM61U — Tatort (@Tatort) February 21, 2021

Auf eine machte sogar die ARD selbst aufmerksam. So teilte der Sender auf Twitter ein Bild, das einen Darsteller beim Schuss eines Handyfotos zeigt. Er hält das Telefon dabei waagerecht. Das geschossene Foto jedoch erscheint senkrecht.

Das ist der „Tatort“:

Der „Tatort“ ist eine Kriminalfilm-Reihe, deren Ausstrahlung 1970 im westdeutschen Fernsehen begann

Bislang erschienen über 1100 „Tatort“-Filme

In den ersten Jahren erschien durchschnittlich ein neuer Film pro Monat

Ab den frühen 1990er Jahren erhöhte sich die Häufigkeit der Erstsendungen und liegt mittlerweile bei etwa 35 pro Jahr

Die Filme sind in der Mediathek der ARD abrufbar

Die ARD dazu: „Wir haben für die Dreharbeiten das weltweit erste Smartphone getestet, das Hochkantbilder aufnehmen kann, wenn man es quer hält. Es klappt ganz vorzüglich.“ Die Fans können über den kleinen Film-Fehler herzlich lachen. „Sauber, tolle Innovation“ heißt es da beispielsweise.

Doch trotz des Lachers. Dieser „Tatort“ war nichts für schwache Nerven. Wir verraten, warum.