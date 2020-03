„Tatort“ (ARD): DIESER Beginn dürfte die Fans ordentlich ärgern

Wer sich am Sonntag pünktlich um 20.15 Uhr aufs Sofa niederlässt, um den „Tatort“ zu schauen, wird meist in den ersten Minuten direkt Zeuge jenes Verbrechens, das die TV-Ermittler aufklären müssen.

Der neue Franken-„Tatort“ spannt die Zuschauer diesbezüglich aber für eine Weile auf die Folter. In der Anfangsviertelstunde von „Die Nacht gehört dir“ geht es minutenlang sehr viel romantischer zu, als man es vom klassischen „Tatort“-Intro erwartet. Das dürfte den hartgesottenen „Tatort“-Fans gar nicht schmecken.

„Tatort“: Acht-Minuten-Flirt zum Krimi-Auftakt!

Geschlagene acht Filmminuten lang sieht der Zuschauer Hauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs), der auf dem Markt mit einer Honigverkäuferin (Maja Beckmann) flirtet. Erst Voss' Kollegin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) beendet die Liebelei mit den bedeutungsschwangeren Worten: „Es geht hier nicht um Leben, sondern um Tod!“

----------

----------

In „Die Nacht gehört dir“, dem sechsten Franken-„Tatort“ aus Nürnberg, geht es um das Thema Internetdating. Eine Geschäftsfrau, die sich heimlich über Online-Portale zu Sex-Dates verabredet hat, wird tot aufgefunden. Laut „Tatort“-Redakteurin Stephanie Heckner drehe sich der Fall um die Sehnsucht nach Liebe und dringe dabei tief in menschliche Abgründe ein. Regie führt Max Färberbock, der bereits zwei der vorherigen Franken-„Tatorte“ inszenierte. (at, mit dpa)