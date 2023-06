„Tatort“: ARD-Zuschauer deutlich – „Ich ahne Schlimmes“

Einmal noch, dann ist Sommerpause. Am Sonntag zeigt die ARD den vorerst letzten frischen „Tatort“, bevor sich die Krimireihe für einige Wochen zur Ruhe setzt. Und mit „Die Nacht der Kommissare“ aus Stuttgart hat sich die ARD für einen durchaus unterhaltsamen Abschluss der „Tatort“-Saison entschieden.

Und wohl auch einen etwas skurrilen. Schließlich wirft schon die Vorschau auf den neuen Stuttgart-„Tatort“ durchaus Fragen auf. So ermitteln die Kommissare Thorsten Lannert (gespielt von Richy Müller) und Sebastian Bootz (gespielt von Felix Klare) im Drogenmilieu. Wobei: So richtig ermittelt eigentlich nur Sebastian Bootz, schließlich steht sein Kollege Lannert unter Drogen.

„Tatort“ aus Stuttgart wirft Fragen auf

Wie das passieren konnte? Das siehst du am Sonntagabend, um 20.15 Uhr, in der ARD. Die ARD-Zuschauer sind bei Facebook jedenfalls schon in heller Vorfreude. Auch wenn sich bei manchen noch Skepsis unter diese mischt.

„Hm, hoffentlich nicht zu abgefahren. Ich mag die Stuttgarter, aber die hatten schon ein, zweimal so strange Folgen“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin. Eine andere ergänzt: „Hat halt jeder mal Bock auf Klamauk. Es sei ihnen gegönnt.“ Eine dritte Zuschauerin schreibt: „Sieht schon wieder ziemlich schräg aus. Die Krimis sind in letzter Zeit selten mehr wirklich gut.“ Und eine Vierte ergänzt: „Ooohhjeeeee… ich ahne Schlimmes.“

ARD-Zuschauer sind gespalten

Doch es gibt auch zahlreiche Zuschauer, die mit weniger Skepsis an den Fall herangehen. „Ein sehr geiles Team, ich freue mich schon“, heißt es beispielsweise bei Facebook. Oder: „So wie ich aus diversen Voraus-Kritiken entnehmen konnte, können wir uns auf einen klasse Tatort freuen. Bin schon gespannt auf unsere Stuttgarter.“ Und ein dritter Zuschauer jubelt: „Würde mich wundern, wenn der nicht klasse wird.“

Mehr Nachrichten:

Spannung liegt also auf jeden Fall in der Luft. Wie der „Tatort – Die Nacht der Kommissare“ dann wirklich wird, sehen wir ab 20.15 Uhr in der ARD oder der ARD-Mediathek.