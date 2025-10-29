Bill Kaulitz mischt ARD-Format auf – an der Seite von „Tatort“-Stars

Improvisation, Nervenkitzel und echte Emotionen: Am 22. November wird es kriminell spannend in der ARD. In „Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner“ dürfen Millionen Zuschauer live mitraten, welcher der sieben Verdächtigen den Mord begangen hat.

Mit dabei sind unter anderem Martina Hill, Max Giermann, Verena Altenberger, Annette Frier, Serkan Kaya und Juergen Maurer. Und auch „Tatort“-Star Jan Josef Liefers und Axel Prahl sind mit von der Partie. Nun gibt die ARD bekannt, dass auch Bill Kaulitz mitmischen wird.

Bill Kaulitz nimmt an ARD-Liveshow teil

„Ich freue mich riesig, den Partyplaner Angel spielen zu dürfen. Es ist eine völlig neue Herausforderung, auf die ich unglaublich gespannt bin und vor der ich großen Respekt habe. Ich fühle mich sehr geehrt, gefragt worden zu sein, und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit so großartigen Schauspielern live im Fernsehen auf der Bühne zu stehen. Ich glaube, das wird ein sehr einzigartiger TV-Moment,“ so Bill Kaulitz gegenüber der ARD.

Im Mittelpunkt des Kriminalabends steht Brettspiel-Mogul Maximilian Kampstahl, gespielt von Uwe Ochsenknecht, der zu seinem 70. Geburtstag ins Schloss lädt. Neben großen Namen wie Martina Hill, Max Giermann, Annette Frier, Serkan Kaya und weiteren Schauspiel-Größen versammeln sich Familie und Freunde am prächtigen Tatort, um die Nachfolge des Moguls zu erfahren. Doch plötzlich geschieht ein Mord, und jeder wird zum Verdächtigen. Während die Ermittlungen live vor Publikum beginnen, können Zuschauer auch per Anruf oder SMS mitfiebern und ihre Vermutungen zum Täter abgeben.

Bill Kaulitz mischt als schriller Partyplaner auf, der nicht nur Requisiten und dramatische Wendungen ins Spiel bringt, sondern durch seinen Charme das Chaos am Tatort perfekt inszeniert. Begleitet wird er von Erzähler Harry (Axel Prahl) und Maestro Maurice (Jan Josef Liefers), die ebenfalls aktiv Einfluss auf die Handlung nehmen. Gemeinsam lenken sie die Ermittlungen und drehen die Handlung immer wieder in neue, unerwartete Richtungen.