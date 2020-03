Tatort (ARD): Bemerkst du das Detail? DAS gab es so noch nie!

Sie ist die dienstälteste Ermittlerin beim „Tatort“: Lena Odenthal. Bereits seit 1989 verkörpert Ulrike Folkerts (58) die Kriminalhauptkommissarin in insgesamt 70 Fällen.

Am Sonntag begibt sich der „Tatort“ erneut nach Ludwigshafen – und konfrontiert Odenthal im Fall „Leonessa“ mit jugendlicher Perspektivlosigkeit und sozialen Brennpunkten. Dabei boten sich hinter den Kulissen für Folkerts und ihr Team ganz neue Möglichkeiten, wie die „Welt“ berichtet.

„Tatort“ (ARD): Lena Odenthal bekommt so viele Drehtage wie noch nie!

Ganze 20 Drehtage hatte Regisseurin Connie Walter für „Leonessa“ zur Verfügung. Eine derart großes Zeitfenster gab es bisher noch nie für einen TV-Fall von Lena Odenthal.

----------

Das ist Lena Odenthal

Seit 1989 ermittelt Ulrike Folkerts als Lena Odenthal im Ludwigshafener „Tatort“

Bis 2018 war Mario Kopper (Andreas Hoppe) ihr Partner

Seit Folge 60 wird sie von Hauptkommissarin Johanna Stern (Lisa Bitter) unterstützt

----------

Wie die „Welt“ berichtet, gibt diese zusätzliche Drehzeit den „Tatort“-Machern die Möglichkeit, den Charakter von Lena Odenthal detaillierter zu betrachten und besser auszuarbeiten. Mehrere emotionale Momente würden der Figur neues Leben einhauchen.

----------

Mehr News:

----------

Am Sonntagabend um 20.15 Uhr läuft „Leonessa“ in der ARD. (at)