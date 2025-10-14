Tara Tabitha privat: Neuer Freund Dennis Lodi setzte alles auf eine Karte – „Wie beim Casino“

Eine Diva im Dschungel, eine Granate am Strand – Tara Tabitha ist die selbsternannte Reality-Queen. Wo auch immer sie als Kandidatin im Reality-TV zu sehen ist, die Krone trägt sie bereits auf dem Kopf. Doch woher kommen die Star-Allüren der Österreicherin? Und wie tickt sie eigentlich privat?

Beim Thema Männer sah es in der Vergangenheit von Tara Tabitha eher düster aus. In Dating-Shows ging die Rothaarige meist leer aus. Dafür hat die Single-Queen im TV Geschichte geschrieben! Ob Tara Tabitha das auch mit ihrem Freund Dennis Lodi beim „Sommerhaus der Stars“ gelingt?

Tara Tabitha privat: Vom Messi zur Queen

Reality-Kandidatin Tara Tabitha stammt aus Österreich, sie wurde am 3. März 1993 in Hellabrunn geboren und ist Sternzeichen Fische. Mit ihrer polarisierenden Persönlichkeit hat sich die Österreicherin ihren Weg zu Glanz und Glamour erkämpft. Wer Fotos von Tara Tabitha früher sieht, erkennt die Influencerin kaum wieder: Schwarze Haare, kaum Beauty-OPs sind am Körper der Österreicherin zu erkennen.

Schon mit 17 Jahren zog es Tara Tabitha ins TV, wo sie in der Serie „Saturday Night Fever – so feiert Österreichs Jugend“ zu sehen war. Doch nicht nur als Party-Girl ist sie bekannt. Im Musikvideo von Money Boy zu seinem Song „Black on Black“ spielte Tara Tabitha 2011 die Rolle der sexy Assistentin eines Drogendealers – zu sehen ist Tara Tabitha in Dessous und völlig nackt in einer Badewanne, während Money Boy ihr den Körper mit Schoko-Sauce einschmiert. Übrigens nicht ihr erstes Musikvideo mit dem Rapper. Durch die eigene Serie „Tara & Moni“ mit mehreren Staffeln in unter anderem St. Tropez, Mailand und Paris erreichte Tara Tabitha Beliebtheit im Fernsehen – der Start für ihre Reality-Karriere als Queen.

„Reality-Königin von Deutschland“: DAS passierte Tara bei „Ex on the Beach“

Bei „Ex on the Beach“ war die Österreicherin Tara Tabitha 2021 zum ersten Mal im deutschen Reality-TV zu sehen. Dort traf sie auf Eric Sindermann, mit dem Tara eine kurze Affäre hatte. Liebes-Comeback? Fehlanzeige. Tara schmiss Eric Sindermann sogar selbst aus der Show. Obwohl es bei Tara direkt beim ersten Date zum Kuss kam, endete sie als Single-Kandidatin in der Villa. Nachdem alle anderen Singles die Show verlassen mussten, kürte eine Nachricht auf dem Tablet die Österreicherin zur Queen:

„Du hast zwar kein Männerherz gewonnen, aber mein Herz hast du im Sturm erobert. Deshalb bist du nicht nur der VIP dieser Staffel, sondern wirst von mir auch zur ersten und einzigen Reality-Königin von Deutschland gekrönt!“

Kein Wunder, dass nach dieser Nachricht die Einladung zu „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ folgte. Im Dschungelcamp bandelte Tara Tabitha schon in der ersten Folge mit Kandidat Filip an – Sex im Dschungel schloss die Österreicherin aber definitiv aus. Eine Queen hat schließlich Klasse! Tara musste den Dschungel schon als erste wieder verlassen. In der Serie „Reality Backpackers“ konnte Tara Tabitha 2024 den Sieg abstauben.

Tara Tabitha und Dennis Lodi: Sind sie DAS Promipaar?

Auf der Suche nach der großen Liebe ging die Influencerin bei „Are you the One“ leer aus. Doch schon 2025 folgt das überraschende Liebesglück: Tara Tabitha ist privat mit „Make Love, Fake Love“-Kandidat Dennis Lodi zusammen. Kennengelernt haben sich die beiden Sternchen schon bei „The 50“, richtig gefunkt hat es dann aber bei „Kampf der Realitystars“. Im April 2025 machten Tara Tabitha und ihr neuer Freund Dennis Lodi die Beziehung offiziell. Fans zeigten sich im ersten Moment schockiert, denn Dennis ist im TV nicht gerade als Rosenkavalier bekannt geworden.

Zunächst führten Tara Tabitha und Dennis Lodi privat eine Fernbeziehung, mittlerweile lebt das Paar zusammen in Wien. Als Dennis merkte, dass es mit den beiden ernst wurde, packte er direkt seine Koffer und verließ Stuttgart, um „wie beim Casino“ mit Tara alles auf eine Karte zu setzen, wie er im Interview mit „Heute“ verriet. Über Verlobung und Kinder haben die beiden noch nicht gesprochen. Im „Sommerhaus der Stars“ stellen Tara Tabitha und Dennis Lodi ihre Beziehung auf die Probe. Ob sie der Fluch der Show treffen wird – oder sind sie DAS Promipaar?

