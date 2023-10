„Tagesthemen“: Tränen zum Abschied – „Ich werde Sie vermissen“

Sie war das Aushängeschild der ARD-Nachrichtensendung „Tagesthemen“. Nun naht der endgültige Abschied. Am 5. Oktober wird Caren Miosga ein letztes Mal die ARD-Nachrichten präsentieren. Dann geht es für die 54-Jährige weiter. Nach 16 Jahren zieht es die Norddeutsche in den Polittalk.

Miosga wird die Nachfolge von Anne Will antreten. Ab kommenden Jahr wird aus der „Tagesthemen“-Sprecherin die Polit-Talkerin. Ein Schritt, der auch mit schweren Abschieden verbunden ist. So hatte die 54-Jährige vor allem mit „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers eine enge Verbindung, wie auch ein Foto zeigt, dass Miosga nun via Instagram teilte.

„Tagesthemen“-Sprecherin Caren Miosga auf Abschiedstournee

„Last Show mit Judith. 1000 Dank. Für die Stunden und Eier in hellblau“, schrieb die Peinerin zu dem Bild, das sie und Judith Rakers mit weit heruntergezogenen Mundwinkeln zeigt. Während Caren Miosga mit großen Augen in die Kamera schaut, scheint sich Rakers dazu noch die Tränen aus dem Gesicht zu wischen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und auch die treuen Zuschauer scheinen arg bestürzt, ob des Abschiedes, der dann wohl doch schneller kam als gedacht. „Danke für Ihre Zeit bei den Tagesthemen und alles Gute dann für die Talkshow. Ich finde Sie klasse“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Ein anderer schreibt: „Alles, alles Gute für die Zukunft und für den neuen Sendeplatz sonntagabends als Nachfolgerin von Anne Will.“

Mehr Nachrichten:

Ein Dritter schreibt: „Karen, ich werde Sie vermissen.“ Während ein Vierter ergänzt: „Vielen lieben Dank für deine Tagesthemen und viel Erfolg für deine neue Wirkungsstätte.“ Caren Miosgas Nachfolge kommt übrigens aus der Sportschau. Moderatorin Jessy Wellmer wird die prestigeträchtige Aufgabe übernehmen. Ab wann sie die Nachrichten sprechen wird, ist bislang unbekannt. In einer Mitteilung des NDR verabschiedet sich Miosga emotional: „So viele Jahre an der Seite so großartiger Kolleginnen und Kollegen arbeiten zu dürfen, mit dem Ziel, jeden Tag aufs Neue eine komplexe Welt besser zu verstehen und die bestmögliche Sendung zu bauen – dafür bin ich unendlich dankbar.“