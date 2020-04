Tagesthemen ARD: Sender geht drastischen Schritt – ab dem 7. September wird Ingo Zamperoni ...

Die „Tagesthemen“ sind DAS Nachrichtenmagazin am späten Abend. Seit dem 2. Januar 1978 läuft die Nachrichtensendung täglich in der ARD.

Moderatoren wie Caren Miosga, Ingo Zamperoni oder Pinar Atalay sind deutschlandweit bekannt. Nun hat sich die ARD zu einem drastischen Schritt bei den „Tagesthemen“ entschlossen.

Tagesthemen: ARD trifft weitreichende Entscheidung – ab September wird...

So soll die Sendung ab dem 7. September diesen Jahres verändert auf Sendung gehen. Das teilte die ARD schriftlich mit. Demnach werden die „Tagesthemen“ von 30 auf 35 Minuten verlängert. Fünf Minuten mehr also für Ingo Zamperoni und seine Kollegen. Dies betreffe die Sendungen am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.

Er ist das Gesicht der Tagesthemen: Ingo Zamperoni. Foto: NDR/Thorsten Jander

--------------------------

Das sind die Tagesthemen:

Die Tagesthemen sind eine Nachrichtensendung des deutschen Fernsehsenders Das Erste

Die Nachrichtensendung wird jeweils von montags bis donnerstags um 22.15 Uhr, freitags um 21.45 Uhr, samstags nach der 20.15 Uhr-Sendung und sonntags um 22.45 Uhr ausgestrahlt

Die Tagesthemen gibt es seit 1978

Seit dem 2. Januar 1978 ersetzen die Tagesthemen die bis dahin übliche Spätausgabe der Tagesschau

Das ZDF startete übrigens am selben Tag mit seiner Nachrichtensendung „Heute Journal“

Die derzeitigen Moderatoren sind Caren Miosga, Ingo Zamperoni und Pinar Atalay

----------------------------

So begründet die ARD den Schritt

Die Sendelänge der Freitagsausgabe soll in Zukunft 30 Minuten betragen. Die ARD erklärt die Entscheidung wie folgt: „Die verlängerte Sendezeit werden wir insbesondere dazu nutzen, der Berichterstattung aus den Regionen noch mehr Platz in den 'Tagesthemen' einzuräumen. Geplant ist eine Regionalrubrik unter dem Titel "#mittendrin", die zunächst am Freitag und ab September dann vier Mal in der Woche gesendet werden soll. Das ist ein wichtiger Schritt zur weiteren Stärkung unserer Informationskompetenz.“

