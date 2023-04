„Tagesthemen“: ARD muss Caren Miosga aus Programm streichen

Sie ist wohl eine der beliebtesten „Tagesthemen“-Sprecherinnen überhaupt. Fast 35.000 Menschen folgen Caren Miosga allein auf Instagram. Die Fans schätzen sie für ihre offene, lustige, aber auch seriöse Art. Doch nun gibt es schlechte Nachrichten von der ARD.

So gab der Sender bekannt, dass die ARD-Zuschauer gleich in mehreren „Tagesthemen“-Ausgaben auf Caren Miosga verzichten müssen. In den Programmänderungen, die „Das Erste“ wöchentlich bekannt gibt, steht es schwarz auf weiß.

„Tagesthemen“ die nächsten Tage ohne Caren Miosga

So wird Caren Miosga bereits am Montag (17. April 2023) in den „Tagesthemen“ fehlen. Ersetzt wird die 54-Jährige an diesem Tag von ihrem Kollegen Helge Fuhst. Gleiches gilt auch für den kommenden Dienstag (18. April 2023).

Doch damit nicht genug. Auch die „Tagesthemen“-Sendungen am Donnerstag (20. April, 22.15 Uhr), Freitag (21. April, 22.15 Uhr), Samstag (22. April, 23.15 Uhr) und Sonntag (23. April, 22.45 Uhr) werden ohne Caren Miosga gesendet. Vertreten wird sie an diesen Tagen von ihrer Kollegin Aline Abboud.

Warum Caren Miosga an diesen Tagen ausfällt, verriet die ARD bislang nicht. Auch in den vergangenen Tagen stand Caren Miosga nicht im „Tagesthemen“-Studio. Am Freitagabend moderierte Ingo Zamperoni in einer Spezialsendung vom Atomkraftwerk Isar 2. In den Tagen davor waren unter anderem Susanne Daubner, Helge Fuhst und Aline Abboud zu sehen.

Mehr Nachrichten:

Die nächste Ausgabe der „Tagesthemen“ zeigt die ARD am Samstagabend um 22.35 Uhr. Moderiert wird die Ausgabe von Ingo Zamperoni. Gleiches gilt für die Ausgabe am Sonntag. Dann beginnen die Nachrichten jedoch erst um 22.45 Uhr direkt nach der neuen Ausgabe der Polittalkshow „Anne Will“. Zum Thema „Deutschland schaltet ab – ist der Atom-Ausstieg die richtige Entscheidung?“ diskutieren dann unter anderem mit Reiner Haseloff, Katrin Göring-Eckardt und Wissenschaftsjournalist Harald Lesch.