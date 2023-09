„Tagesschau“: Nach peinlichem Lachanfall – Sprecherin verrät den wahren Grund

Es war ein Zwischenfall, den man als „Tagesschau“-Zuschauer eigentlich eher selten zu Gesicht bekommt. Moderatorin Susanne Daubner verlor in der Nachrichtensendung am Mittwochmorgen (27. September) plötzlich völlig die Fassung und bekam einen Lachanfall (hier mehr dazu >>>) . Ihr vermeintlich peinlicher Auftritt in der „Tagesschau“ ging im Netz prompt viral.

Jetzt äußert sich Susanne Daubner erstmals öffentlich nach ihrem Patzer und verrät, was eigentlich der Grund für ihren Lachflash am frühen Morgen gewesen sei.

„Tagesschau“-Sprecherin Susanne Daubner packt aus

Die Reaktionen der Zuschauer auf den Moment in der ARD-Sendung fielen durchweg positiv aus. Sympathisch finden einige die Moderatorin und feiern Daubner geradezu im Netz. Doch was war der Auslöser für den Moment, über den in den vergangenen Stunden ganz Deutschland gesprochen hat?

„Es war einer Situation geschuldet, die ich gar nicht so richtig erklären kann. Noch vertieft in eine neue Meldung, hörte ich im Hintergrund Sven Lorig und dachte: Oje, ich bin schon auf Sendung. Und just in dem Moment musste ich loslachen. Es dauerte gefühlt eine kleine Ewigkeit“, erklärte Daubner gegenüber der „Bild“ und betonte zugleich: „Gott sei Dank fand ich meine Beherrschung wieder.“

Auch ihr TV-Kollege Sven Lorig meldete sich nach dem Vorfall zu Wort und verriet, der Lachanfall habe ihn zunächst überrumpelt. Der „Morgenmagazin“-Star (auch „Moma“ genannt) fiel anschließend für die „Tagesschau“-Sprecherin auf die Knie – als Zeichen seiner Entschuldigung. Schließlich war er offenbar der Auslöser für den Lachflash.

Damit habe er seiner Kollegin Respekt und Zuneigung entgegenbringen wollen und ihr zeigen wollen, dass er nicht beabsichtigt hatte, sie aus dem Konzept zu bringen.

„Ich fand es mega sympathisch und wunderbar witzig, wie sie immer wieder versucht hat, ihren ernsthaften, professionellen „Tagesschau“-Tonfall hinzubekommen und dabei jedes Mal lustig gescheitert ist“, so Lorig.

Susanne Daubner ist übrigens erfreut darüber, dass die Zuschauer ihre „Tagesschau“-Panne mit Humor nehmen. „Es ist schön, dass die Menschen dadurch mit einem Lächeln durch den Tag gehen. Ich freue mich sehr über dieses angenehme Feedback“, sagte sie anschließend im SWR3-Interview.