Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis reumütig: „Gab direkt eins auf die Mütze“

Die Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis meldet sich mit einem Video auf Instagram zu Wort.

Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis und Video-Partnerin Caren Miosga zeigen sich nun reumütig und verkünden Großes als Wiedergutmachung.

Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis: „Es gab auch direkt eins auf die Mütze“

Das Video wird mit einem unerwarteten Geständnis von Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis und ARD-Kollegin Caren Miosga eingeleitet. „Wir haben uns sehr schäbig benommen“, gesteht Miosga. „Ja, das kann man sagen. Es gab auch direkt eins auf die Mütze“, stimmt Zervakis ihr zu. „Zurecht, zurecht“, sagt die ARD-Kollegin und nickt.

Während sich die Fans nun irritiert fragen, was die beiden so Schreckliches verbrochen haben, wird es noch dramatischer. „Es geht so nicht weiter. Und deswegen wollen wir es jetzt auch wieder gut machen und hauen jetzt richtig raus.“

Doch wovon sprechen die beiden Frauen?

Das ist Linda Zervakis:

wurde am 25. Juli 1975 in Hamburg geboren

ist eine deutsch-griechische Nachrichtensprecherin und Fernsehmoderatorin

ist seit 2012 mit einem NDR-Journalisten verheiratet mit dem sie auch zwei Kinder (einen Jungen und ein Mädchen) hat

ist seit 2013 Sprecherin der Hauptausgabe der Tagesschau

Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis: „Gewinne, Gewinne, Gewinne!“

Natürlich ist das alles nur Spaß, denn die Rede ist hierbei von der langersehnten Fortsetzung ihrer Videos, die sie auf Instagram posten.

„Weil wir kein Video geliefert“ haben, wollen die beiden TV-Kollegen ihre Zuschauer nun wieder zurückgewinnen und versteigern exklusiven Tagesschau-Merch.

Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis und Caren Miosga verlosen exklusiven Tagesschau-Merch auf Instagram. Foto: imago images / Stefan Schmidbauer

„Das ist ein original Tagesschau-Flaschenöffner, denn man auch richtig toll an die Hose hängen kann“, stellt das Zervakis das beworbene Produkt vor, während ihre Video-Partnerin diesen ästhetisch zur Schau stellt.

Doch es geht mit Platz zwei – ein Tagesschau- und Tagesschau24-Schlüsselanhänger – und Platz drei – einem Strandtuch mit Tagesschau-Logo – weiter. „Wer möchte das nicht?“, fügt Zervakis begeistert hinzu.

Doch der Haken folgt...

Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis: Fans begeistert von Tagesschau-Merch

Denn die beworbenen Tagesschau-Artikel sind nicht einfach so zu gewinnen. Nein, die Zuschauer müssen die Tagesthemen gucken und eine entscheidende Frage beantworten: „Auf welchen Politiker bezieht sich der Satz: ‚Scheitern muss sich wieder lohnen’?“

Im Netz kommt diese Aktion richtig gut an. „Alle drei Sachen würden perfekt in meinen ARD-Schrein passen“, kommentiert ein Nutzer unter dem Beitrag auf Instagram. „Und ich hätte gerne das Strandtuch oder den Flaschenöffner“, merkt ein anderer Nutzer an.

„Der Merz – hatte der nicht so eine Bierdeckelsammlung?“, fragt ein Nutzer begeistert.

Mit so viel Tagesschau-Merch lassen sich die Nachrichten mit Linda Zervakis doch noch mehr genießen. (ali)