„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis stichelt gegen Jürgen Drews – „Er kann am besten ...“

Zugegeben, in der „Tagesschau“ (ARD) ist Schlagerkönig Jürgen Drews nur selten Thema.

„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis muss sich nun dennoch mit dem berühmten Mallorca-Sänger auseinandersetzen. Die beiden liefern sich derzeit einen erbitterten Kampf...

Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis mit fieser Spitze gegen Schlagerkönig Jürgen Drews

Die Deutsch-Griechin hat nämlich in dieser Woche ein Buch über ihre Suche nach der Heimat veröffentlicht. In der ersten Woche landet die Neuerscheinung in der Bestseller-Liste direkt auf Platz 9 – herzlichen Glückwunsch!

Doch ein weiteres neuerschienenes Sachbuch startete noch besser in den Verkauf als ihr Titel und erreichte sogar Platz 6. Und das hat eben niemand Geringeres als Jürgen Drews, seines Zeichens König von Mallorca, verfasst.

+++ Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis lüftet ARD-Geheimnis – „Ich habe…“ +++

Die bittere Niederlage ärgert Linda Zervakis anscheinend sehr. Deswegen schießt sie nun böse gegen den Schlagerkönig!

--------------------------

Das ist die „Tagesschau“ (ARD):

eine Nachrichtensendung der ARD

Die Tagesschau ist die älteste noch bestehende Sendung im deutschen Fernsehen

sie wird bereits seit 1952 ausgestrahlt

Neben Linda Zervakis sind auch Jan Hofer, Jens Riewa, Susanne Daubner, Thorsten Schröder und Judith Rakers Sprecher/innen bei der Tagesschau

Hier die Sendezeiten der Tagesschau: 9.50, 12, 12.55, 17, 17.50 und um 20 Uhr

--------------------------

„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis Foto: imago images

„Glückwunsch an Jürgen Drews. Er kann am besten schreiben“, textet die ausgebildete Journalistin ironisch neben einen Screenshot der Bestsellerliste, den sie bei Instagram veröffentlicht hat.

--------------------------

Mehr Themen:

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers: Plötzlich wird es laut zwischen ihr und Ina Müller – „Das machen wir nicht!“

„Tagesschau“: Panne in ARD-Sendung – DESHALB lacht das Netz über Thorsten Schröder

Tagesthemen: ARD geht drastischen Schritt – DAS wird sich jetzt ändern

--------------------------

Ihre Fans nehmen die kleine Niederlage sportlich. „Dafür kannst Du besser singen“, witzelt ein Fan. Andere suchen nach Gründen für das weniger gute Abschneiden: „Sein Buch ist schlichtweg billiger.“

+++ „Wort zum Sonntag“ (ARD): Pfarrer aus Essen wünscht sich Verschwörung – „Ich bin bereit“ +++

Doch bei einer Sache sind sich alle einig: „Ich denke, dass Sie den spätestens nächste Woche eingeholt haben!“ (vh)

Linda Zervakis packte erst vor Kurzem im „Kölner Treff“ über ihre holprige Kindheit aus. Was die Moderatorin dabei gelernt hat, liest du hier.