Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis lüftet ARD-Geheimnis – „Ich habe…“

Seit 2013 ist Linda Zervakis fester Bestandteil im Tagesschau-Team der ARD vor der Kamera. Bereits seit 2010 arbeitet sie für die Redaktion. Mittlerweile hat die 45-Jährige also einiges an Erfahrung sammeln können.

Einige Geheimnisse, die hinter der Kamera der Tagesschau passieren, lüftet Linda Zervakis nun in einem Radiointerview.

Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis: Geheimnis der ARD gelüftet

Gegenüber dem MDR-Sachsenradio verrät der Tagesschau-Star im Sonntagsbrunch, was das Besondere an der Sendung ist: „Es ist für mich immer noch wie ein Gottesdienst. Ich habe das früher auf unserer Couch gesehen, das war für uns die heilige Viertelstunde, wo keiner anrufen durfte. Und auf einmal habe ich die Seiten gewechselt und jetzt sitzen andere auf dem Sofa und gucken mir zu.“

Das ist die „Tagesschau“ (ARD):

eine Nachrichtensendung der ARD

Die Tagesschau ist die älteste noch bestehende Sendung im deutschen Fernsehen

sie wird bereits seit 1952 ausgestrahlt

Neben Linda Zervakis sind auch Jan Hofer, Jens Riewa, Susanne Daubner, Thorsten Schröder und Judith Rakers Sprecher/innen bei der Tagesschau

Hier die Sendezeiten der Tagesschau: 9.50, 12, 12.55, 17, 17.50 und um 20 Uhr

Linda Zervakis nimmt ihren Job deshalb auch besonders ernst, wie sie anmerkt. In dieser Viertelstunde wolle sie stets hochkonzentriert sein, keine Fehler machen. Das Ganze habe für sie immer noch etwas Heiliges, sei wie ein Ritual, erklärt sie weiter.

Linda Zervakis: So läuft es hinter den Tagesschau-Kulissen ab

Und dann plaudert sie Details von ihren persönlichen Abläufen aus dem ARD-Studio aus, die ihre Fans sicher noch nicht wussten.

„Da ich ja nicht die Texte selber schreibe, sondern tatsächlich nur Sprecherin bin, bin ich 18 Uhr da, verschaffe mir einen kurzen Überblick über die Themen, dann suche ich mir aus, was ich anziehe, werde geschminkt, damit man die Spuren des Tages nicht weiter verfolgen kann“, so die tagesschau-Sprecherin. Doch das ist noch nicht alles: „Dann ist es halb acht, dann muss ich mir Mikro und… ich habe noch so eine Rückkoppelung im Ohr, ich bin also verbunden über einen Stecker im Ohr mit der Redaktion. Falls in der Sendung noch was passiert. Dann werde ich eingeleuchtet, damit ich keine Schatten im Gesicht habe.“

Rund 20 Minuten blieben ihr schließlich nur noch, sich einzulesen, bevor es losgeht. Für die ARD-Beauty ist das mittlerweile längst alles Routine.

Weitere Geheimnisse aus ihrem Alltag im Beruf und im Privatleben erzählt Linda Zervakis in ihrem neuen Buch „Etsikietsi – auf der Suche nach meinen Wurzeln“. Darin schildert die gebürtige Griechin die Reise mit ihrer Mutter nach Griechenland.