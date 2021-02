„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis filmt sich im Schneechaos – „Bist du jetzt lebensmüde?“

Die meisten Menschen kennen Linda Zervakis als Nachrichtensprecherin bei der „Tagesschau“. Business Outfit, seriöse Ausstrahlung, deutlich Stimme – so sehen wir die „Tagesschau“-Moderatorin mehrmals die Woche um 20 Uhr.

Aber wer Linda Zervakis auf Instagram verfolgt, der ist auch andere Seiten von ihr gewohnt. Jetzt postet die Moderatorin jedoch ein Video auf Instagram, bei dem selbst ihre Follower nicht schlecht staunen.

„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis filmt sich im Schneechaos

Egal ob Sexy-Look mit hohen Schuhen oder ungeschminkt mit Jeans und Mütze – „Tagesschau“-Star Linda Zervakis zeigt viele private Seiten von sich auf ihrem Instagram-Profil.

Jetzt postet die 45-Jährige ein Video mit dem Hashtag #SCHNEECHAOS, bei dem von einer seriösen Journalistin nun wirklich gar nichts mehr zu sehen ist.

----------------------------------------

Das ist die ARD-„Tagesschau“:

Die „Tagesschau“ ist eine Nachrichtensendung der ARD

Die „Tagesschau“ ist die älteste noch bestehende Sendung im deutschen Fernsehen

Seit 1952 wird die „Tagesschau“ ausgestrahlt

Die Sendezeiten der „Tagesschau“ sind 9.50, 12, 12.55, 17, 17.50 und um 20 Uhr

----------------------------------------

„Bist du jetzt lebensmüde?“, schreibt ein schockierter Follower unter dem Instagram-Beitrag von Linda Zervakis. „Jaaaa“, antwortet die Moderatorin rebellisch.

Die Frage des Followers ist gar nicht mal so unberechtigt. Denn untermalt wird das turbulente Video mit dem Song „Mehr als Lebensgefährlich“ von der Pop-Band „Deichkind“.

Linda Zervakis: Auf Instagram zeigt sich die "Tagesschau"-Moderatorin von einer ganz anderen Seite. Foto: IMAGO / Sven Simon

Auf dem Instagram-Video filmt sich Linda Zervakis selbst dabei, wie sie mit samt Schlitten und in voller Schnee-Montur einen vollgeschneiten Hügel runterrodelt. Dabei legt die „Tagesschau“-Sprecherin ein ordentliches Tempo vor, denn nur mit viel Mühe kann sie die Kamera gerade halten.

Ganz schön wackelig, finden ihre Fans.

„Tagesschau“-Sprecherin sorgt für Lacher

Die besorgten Kommentare ihrer Fans sind jedoch wohl eher scherzhaft gemeint. Denn so natürlich und verrückt sehen Follower die sonst so seriöse „Tagesschau“-Sprecherin am liebsten.

So sorgt auch ihr turbulenter Rodel-Trip für einige Lacher in ihrer Community.

----------------------------------------

„Zweiter Beruf Stuntfrau? Wie war das Bremsen?“, schreibt ein weiterer Follower unter den Beitrag der Moderatorin. „Wer bremst verliert“, erwidert Linda Zervakis frech.

Nun, wer tagtäglich so viele ernste Nachrichten bei der „Tagesschau“ verkündet, der muss wohl auch einfach mal die Sau rauslassen. Da bietet sich das aktuelle Schneechaos doch optimal. (mkx)