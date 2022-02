„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers kommt bei TV-Show ins Schwitzen – DAMIT hätte sie nicht gerechnet

Die Rateshow „Wer weiß denn sowas?“ testet Promis auf ihr Allgemeinwissen – und die können dabei schon mal ganz schön ins Straucheln geraten.

So musste „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers am Donnerstag in der ARD bei einer bestimmten Frage passen – doch auch ihr Teamkollege Elton war keine große Hilfe. Das berichtet unser Partnerportal „MOIN“.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers vertraut auf Elton

Sowohl ProSieben-Moderator Elton, als auch „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers dürften beide ihrer Jobs wegen immer wieder mit verschiedenen Informationen in Berührung kommen.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers erlebte in einer Show eine böse Überraschung. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Bei „Wer weiß denn sowas?“ waren trotzdem beide zunächst ahnungslos, als bei 1.000 Euro Gewinnsumme gefragt wurde: „Weil sich seine ehemalige Lehrerin über seinen Lebenstraum lustig machte, begann der US-amerikanische Moderator Steve Harvey, …?“

Das ist „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers:

Judith Deborah Rakers wurde am 6. Januar 1976 in Paderborn geboren

Heute lebt Judith Rakers in Hamburg

Judith Rakers arbeitet als Journalistin, Fernsehmoderatorin und seit 2005 als Sprecherin der „Tagesschau“ in der ARD

Seit 2010 moderiert Judith Rakers neben Giovanni di Lorenzo die Talkshow „3nach9“

Judith Rakers ist passionierte Reiterin und hat zwei Pferde: Carlson und Sazou.

Im Oktober 2017 trennte sich Judith Rakers von ihrem langjährigen Ehemann Andreas Pfaff

Nach einer kleinen Diskussion, in der sich das Team Rakers-Elton uneinig ist, bittet der Moderator die Blondine schließlich, über die Antwort entscheiden zu dürfen, berichtet „MOIN“.

Genau das stellte sich allerdings als Fehler heraus, denn Eltons eingeloggte Antwort (Harvey schicke seiner Lehrerin von jedem Drehort aus eine Postkarte) war falsch!

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers scheitert ebenfalls

Die Wut auf ihren Team-Kollegen dürfte sich in Grenzen gehalten haben, schließlich wäre auch die Vermutung der „Tagesschau“-Sprecherin (Harvey nenne seine Lehrerin in jedem Abspann seiner Sendung) falsch gewesen.

Die richtige Antwort bei „Wer weiß denn sowas?“ und wie sich Judith Rakers und Elton sonst so schlugen, erfährst du in dem ganzen Artikel bei „MOIN“.