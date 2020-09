am 24.09.2020 um 06:32

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers: Irre Aktion an der Nordsee – „Völlig lebensmüde“

Wenn Judith Rakers mal nicht im „Tagesschau“-Studio steht, begibt sie sich im Rahmen ihrer Inselreportagen an die Ost- und Nordsee. Doch was für einige Menschen nach einem entspannten Urlaub am Strand klingt, gehört für Judith Rakers zum Arbeitsalltag.

Und dieser hat es offenbar ganz schön in sich. Denn auf der Insel Baltrum passiert der „Tagesschau“-Sprecherin etwas, das sie so noch nie zuvor erlebt hat.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers darüber glücklich

Bei Instagram teilt Judith Rakers Fotos von ihrem Aufenthalt auf Baltrum. Die „Tagesschau“-Sprecherin scheint überglücklich zu sein, dass sie dort arbeiten darf, wo andere Urlaub machen.

Auf Baltrum wurde es für Judith Rakers ganz schön aufregend. Foto: imago images

Doch für Judith Rakers wurde der Ausflug an die Nordsee noch richtig gefährlich. Ihre Aufgabe auf Baltrum beschreibt sie als „völlig lebensmüde“. Was genau der Nachrichtensprecherin passiert ist, erfährst du auf unserem Partnerportal Moin.de.

