„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers ist traurig – „Eindringling“ stürzt sich auf ihre Tiere

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers meldet sich mit einer traurigen Nachricht bei ihren Fans.

Normalerweise teilt die „Tagesschau“-Moderatorin eher die schönen Momente ihres Lebens im Netz. Doch am Montag wird es plötzlich ganz ernst auf dem Profil von Judith Rakers.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers nimmt Abschied

In der Regel berichtet „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers bei Instagram stolz von ihrer kleinen Farm, die sie sich in Hamburg aufgebaut hat. Doch am Montag hat ein Eindringling das Glück in Judith Rakers' Zuhause zerstört.

Judith Rakers liebt die Natur – doch jetzt wird genau das zur Gefahr für ihre geliebten Tierchen. Foto: NDR/Thomas Pritschet

Die Naturfreundin kümmert sich stets mit voller Leidenschaft um ihre Tiere, doch jetzt macht ihr ausgerechnet die Natur selbst einen Strich durch die Rechnung. „Die Sicherheitsvorkehrungen werden jetzt nochmal erhöht“, so Judith Rakers.

-----------

Weitere News auf MOIN.DE:

Hamburg: Beliebter Weihnachtsmarkt wegen Corona abgesagt ++ Wieder sehr viele Neu-Infektionen

Nordsee: Diese Katastrophe am 11. Oktober 1634 veränderte den Norden für immer

Hamburger SV: Thioune hat‘s geschafft! Darauf hat man beim HSV lange gewartet

-----------

Judith Rakers muss sich nun von einem geliebten Begleiter in ihrem Leben verabschieden. Wer das ist und wie es so weit kommen konnte, erfährst du auf unserem Partnerportal Moin.de.

MOIN.DE ist das Newsportal für die Region Hamburg.

Hier findest du MOIN.DE bei Facebook >>>

Hier findest du MOIN.DE bei Instagram >>>