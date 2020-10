„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers teilt überraschendes Bild mit IHM – „Ein bisschen verliebt“

Wer „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers kennt, der weiß, wofür ihr Herz schlägt. In der ARD-Nachrichtensendung zeigt sich die Blondine top gestylt und glamourös vor der Kamera, privat mag es die 44-Jährige dagegen lieber etwas natürlicher inmitten ihrer vielen Tiere.

Umso überraschender ist es nun, dass die „Tagesschau“-Moderatorin diesmal kein Bild von sich und ihren Tieren veröffentlicht, sondern von einem Mann.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers teilt überraschendes Bild mit IHM

Richtig, Judith Rakers posiert auf der Aufnahme neben einem Anzugträger – erlaubt sich allerdings einen kleinen Foto-Montage-Scherz. Eigentlich auf dem Bild zu sehen: Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo als Moderatoren-Paar bei „3 nach 9“. Doch schon beim ersten Anblick fällt auf: Da hat jemand am Foto nachgeholfen. „Wenn aus Giovanni di Lorenzo Jens-Uwe Krause, alias Juk, wird“, schreibt der „Tagesschau“-Star auf Instagram.

Das ist „Tagesschau“-Star Judith Rakers:

Judith Deborah Rakers wurde am 6. Januar 1976 in Paderborn geboren

Seit 2015 ist sie Sprecherin der ARD-„Tagesschau“

Im Jahr 2017 gründete der TV-Star die Produktionsfirma Jukers Media, um in Zukunft eigene Fernsehformate zu produzieren

Privat betreibt Judith Rakers leidenschaftlich Reitsport und lebt in Hamburg

2009 heiratete Judith Rakers den Immobilienökonom Andreas Pfaff – im Oktober 2017 trennte sich das Paar jedoch

Judith Rakers hat mal eben das Gesicht von Hörfunkmoderator Jens-Uwe Krause auf das ihres „3 nach 9“-Kollegen gezaubert. Und bekommt im Anschluss auch gleich liebe Worte von Jens-Uwe Krause für dieses Foto-Kunstwerk zurück. „Und wenn ich das sagen darf: Es war ein sehr schönes, charmantes, lustiges und überraschendes Gespräch. Und vielleicht bin ich jetzt ein bisschen verliebt.“ Mit Gespräch meint der „Radio Bremen Hörfunk“-Star ein neues Interview mit Judith Rakers anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von „3 nach 9“ sowie des 75. Geburtstags von Radio Bremen.

Zu hören ist das im ARD-Podcast „Früher war mehr Lametta!?“. Und auch da schwärmt Jens-Uwe Krause in den höchsten Tönen von Judith Rakers. „Ich muss dir gleich mal Kompliment machen. Ich finde, dass du den Spagat zwischen seriöser Tagesschau-Sprecherin auf der einen Seite und unterhaltsamer Moderatorin und Talkmasterin auf der anderen Seite von allen Tagesschau-Kollegen und –kolleginnen am besten hinbekommst“, so der Radio-Star.

Mit dieser Fan-Post hat „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers wohl nicht gerechnet. Foto: NDR/Thorsten Jander

Kein Wunder, dass die „Tagesschau“-Sprecherin bei so viel Lob ihren Gesprächspartner mit entsprechendem Foto ehren will. Auch wenn es sich dabei eben nur um eine Collage handelt…