„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers: Horror-Nacht auf der Autobahn – „Es ist...“

Den Abend hatte sich „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers wohl anders vorgestellt. Auf dem Weg zur Sendung „Früher war alles besser“ ging plötzlich gar nichts mehr.

Auf der Autobahn saß die „Tagesschau“- Moderatorin plötzlich fest.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers: Horror-Nacht

Seit dem Nachmittag stand sie auf der A7 im Stau. Auf Instagram hält Judith Rakers ihre Fans auf dem Laufenden. Stunden später, gegen halb eins, meldet sie sich mit einer weiteren Story zurück.

„Es ist jetzt 0.26 Uhr. Ich stehe immer noch im Stau und zwar an genau der gleichen Stelle, wo ich um 17. 30 Uhr auch schon stand.“, berichtet die „Tagesschau“-Sprecherin. Was für ein Horror!

+++ „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers: Neuzugang bei der Moderatorin – „Könnte nicht glücklicher sein“ +++

Aber was war passiert? Laut der Polizei Heidekreis löste ein Böschungsbrand an der A7 in Richtung Hannover einen Waldbrand aus. Insgesamt brannten 28 Hektar Wald. Erst in der Nacht war das Feuer weitestgehend unter Kontrolle.

-------------------

Das ist „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers:

Judith Deborah Rakers wurde am 6. Januar 1976 in Paderborn geboren

Sie ist Sprecherin der „Tagesschau“ und moderiert die Talkshow „3 nach 9“

Judith Rakers betreibt Reitsport und lebt in Hamburg

2017 gründete Rakers zusammen mit Endemol Shine Germany die Produktionsfirma Jukers Media, um in Zukunft eigene TV-Formate produzieren zu können

-------------------

Deshalb gab es stundenlang kein Vor und kein Zurück für die Fahrer auf der Autobahn.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers: Sitzt auf Autobahn fest

Judith Rakers ließ sich von dem kilometerlangen Stau jedoch nicht entmutigen. Sie freundete sich sogar mit anderen Autofahrern an. Ihren Humor verlor sie dabei ebenso wenig.

Auf Instagram hält Judith Rakers ihre Fans auf dem Laufenden. Foto: Instagram/ Judith Rakers

„Also falls jemand hier in der Nähe wohnt und uns vielleicht eine Pizza herüberwerfen könnte, da auf der anderen Fahrbahn der Verkehr noch läuft, dann wären wir sehr dankbar“, scherzt die Moderation. „Einfach die Pizza in den Stau werfen, es trifft die Richtigen“.

-------------------

Weitere Themen zur „Tagesschau“:

„Tagesschau“-Moderatorin Linda Zervakis:Instagram-Video sorgt für Unverständis – „Wir müssen...“

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers übernachtet in Hotel – hätte sie nur besser aufgepasst...

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers in großer Angst! „Sorgenkind“

-------------------

Dann gegen 3.40 Uhr endlich die erlösende Nachricht: „Wir dürfen wieder fahren. Halleluja!“. Die Moderatorin musste also insgesamt zehn Stunden auf der Autobahn ausharren.

In der Nacht waren rund 50 Polizeibeamte und mehr als 240 Helfer wegen des Waldbrands im Einsatz. (mia)