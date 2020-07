„Tagesschau“-Sprecherin: Judith Rakers hat Schock, als sie DAS sieht – „Hilfe!!!!!!!!!!“

Bei „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers ist privat gerade so einiges los. In der ARD-Sendung zeigt sich die 44-Jährige stets von ihrer glamourösen Seite, doch in den heimischen vier Wänden ist die TV-Beauty eher der natürliche Typ.

Was die „Tagesschau“-Zuschauer vielleicht nicht wissen: Judith hat daheim einen kleinen Mini-Zoo. Der wird jetzt vielleicht sogar noch einmal vergrößert.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers: Üble Entdeckung im Garten

Judtith Rakers ist Moderatorin der Tagesschau. Foto: picture alliance / dpa

Pferde, Hühner, Katzen – Judith Rakers geht geradezu auf in ihrer Rolle als Tierpflegerin. Erst vor wenigen Wochen durfte sie sich offiziell als stolze Küken-Mutter bezeichnen. Anfang Juli legte die nächste Henne mit dem Brüten los.

Und jetzt auch noch das: Die „Tagesschau“-Moderatorin machte in ihrem Garten eine neue tierische Entdeckung!

Das ist „Tagesschau“-ModeratorinJudith Rakers:

Judith Deborah Rakers wurde am 6. Januar 1976 in Paderborn geboren

Rakers ist seit 2015 Sprecherin der Tagesschau

Judith Rakers betreibt Reitsport und lebt in Hamburg

2017 gründete Rakers zusammen mit Endemol Shine Germany die Produktionsfirma Jukers Media, um in Zukunft eigene TV-Formate produzieren zu können

Seit Kurzem ist die 44-Jährige stolze Besitzerin einer Hühnerfamilie

Sie erwischte tatsächlich zwei ihrer Katzen mitten beim Paarungsakt – und hielt den Moment glatt mit der Kamera fest. Auf Instagram kann man das Liebesspiel ihrer Tiere nun begutachten. Dazu schrieb die Moderatorin: „Jetzt nicht auch noch die Katzen!!!! Hilfe!!!!!!!!!!“

Ihre Fans amüsieren sich über die täglich neuen Nachwuchs-News der „Tagesschau“-Sprecherin. „Oh Gottttt, was ist los bei euch, das geht ja richtig doll zu bei dir“, schreibt einer. Ein anderer: „Nicht nur Küken, jetzt auch noch Katzenbabys.“

+++ Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers ist fassungslos – „Hier hat sich ein Drama abgespielt“ +++

Und nicht zu vergessen: Ihr Fohlen, das vor circa neun Wochen das Licht der Welt erblickte.

Judith Rakers nimmt Katzen-Aktion mit Humor

Judith Rakers nimmt die letzte Katzen-Aktion aber mit Humor. Nur einen Tag nach dem Techtelmechtel ihrer Tiere postete sie ein weiteres Foto in Nahaufnahme ihrer Katze Jack, schrieb dazu die witzigen Worte: „Jack. Nach unserem Gespräch über Verhütung.“

Das Gespräch hätte die „Tagesschau“-Moderatorin vielleicht etwas früher führen sollen…