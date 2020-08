„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers mit Ankündigung! „Drückt mir die Daumen, dass alles klappt“

Wer „Tagesschau“-Moderatorin Judith Rakers näher kennt, der weiß, dass die Nachrichtensprecherin privat ein ganz spezielles Hobby hat: ihre Tiere.

Seine Freizeit verbringt der „Tagesschau“-Star deshalb meistens in der Natur und im Privatzoo zu Hause. Tiere hat Judith Rakers so einige daheim. Umso mehr freut sich die 44-Jährige jetzt über eine ganz besonders süße Nachricht.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers: Tolle Neuigkeiten!

Am Wochenende ließ die „Tagesschau“-Moderatorin auf Instagram verlauten: „Sazou bekommt ein Fohlen.“

Sazou ist eines der Pferde von Judith. Freudig schreibt die Tierliebhaberin weiter: „Ich könnte nicht glücklicher sein, denn das stand immer ganz oben auf meiner Bucket-List: ein Fohlen aufwachsen sehen...“

Judtith Rakers ist Moderatorin der Tagesschau. Foto: picture alliance / dpa

Das ist „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers:

Judith Deborah Rakers wurde am 6. Januar 1976 in Paderborn geboren

Sie ist Sprecherin der „Tagesschau“ und moderiert die Talkshow „3 nach 9“

Judith Rakers betreibt Reitsport und lebt in Hamburg

2017 gründete Rakers zusammen mit Endemol Shine Germany die Produktionsfirma Jukers Media, um in Zukunft eigene TV-Formate produzieren zu können

„Drückt mir die Daumen, ...“

Etwas in Geduld üben muss sich Judith Rakers aber noch, denn das Fohlen soll im kommenden Mai zur Welt kommen – elf Monate dauern bei Pferden Schwangerschaften. „Drückt mir die Daumen, dass alles klappt und sie es nicht verliert... Euer Daumendrücken hat bei „Trouble“ auch so toll geholfen...“, so der „Tagesschau“-Star.

+++ „Tagesschau“-Moderatorin Judith Rakers völlig verwirrt – „Was ist nur los hier?“ +++

Dazu postete die ARD-Moderatorin ein Bild von sich auf dem Rücken ihres Pferdes. Es ist nicht das einzige Tier, um das sich Judith Rakers mit Leidenschaft zu Hause kümmert. Zu ihrem privaten Zoo gehören auch Katzen und mehrere Hähne und Hühner. Letztere haben der TV-Schönheit kürzlich auch viel Freude bereitet.

Judith Rakers: „Tagesschau“-Sprecherin happy über Nachwuchs

Erst seit wenigen Wochen ist die „Tagesschau“-Sprecherin nämlich stolze Küken-Mutter. Die Tage vor und nach dem Schlüpfen hielt sie eifrig mit der Kamera fest. Ob ihre Fans im nächsten Mai wohl auch einen Instagram-Overkill ihres Fohlens bekommen werden…?

Weniger tierisch, dafür aber nicht minder spaßig, meldete sich kürzlich auch Judiths „Tagesschau“-Kollegin Linda Zervakis bei Instagram in einem Video zu Wort. Was sie darin alles zu erzählen hatte, erfährst du hier >>>