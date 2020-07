„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers gesteht: „Versuche einen Blick auf ihren Hintern zu erhaschen“

View this post on Instagram

Die flauschigen Vier. Noch immer haben sie keine Namen, weil ich noch immer etwas unsicher bin, ob es Mädchen oder Jungs sind. Der Züchter, Herr Eggers, sagte mir, bei dieser Rasse könne man es nur mit der Zeit an den schwarzen Schwanzfedern erkennen: Wenn sie glänzen, ist es ein Hahn. Wenn sie matt sind, ein Huhn. (Aha 🤔) So sitze ich jetzt also ständig vor den flauschigen Vier und versuche einen Blick auf ihren Hintern zu erhaschen. 🧐😄 Für mich sehen alle Federn dort bei allen matt aus - das würde bedeuten, es sind alles Mädchen... Was ja schön wäre... Wegen der Eier.... Ich traue mich daher jetzt langsam an die Namensgebung. Da „Schatzi“ sie ausgebrütet hat, wäre ich für Darling, Liebling, Honey und Herzilein 😆. Wie findet ihr das? Welche Vorschläge habt ihr? #dieflauschigenvier #kükenliebe