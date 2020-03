Tagesschau-Sprecherin enthüllt irren Klopapier-Trick – „Damit kann man perfekt...“

View this post on Instagram

Heute Mal ein Tipp aus dem Corona Alltag. Die Klopapierrolle bekommt eine ganz neue Bedeutung. Und auch gut, geht mal auf maskeauf.de Da erfahrt ihr, wie ihr euch Atemschutz-Masken basteln könnt. Kann sinnvoll sein, um die Ausbreitung von SARS-CoV-2 zu verlangsamen. Hatte aber noch keine Zeit, welche zu basteln, weil dieses Video zu schneiden, mich an den Rand des Wahnsinns gebracht hat. Deswegen ist jetzt auch der Kopf angeschnitten 😆 Man kann nicht alles haben. Bleibt frisch und gesund ✌🏻(Anmerkung: im Text müsste es natürlich Viren statt Bakterien heißen. Sorry. Hatte aber nur Zeit für einen Shot) #klopapierrolle #maskeaufjetzt #maskeauf #coronagoaway