„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers verrät Geheimnis: „Hat hier bislang keiner gemerkt, dass...“

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers ist sich für nichts zu schade. Die Moderatorin liebt das Landleben. Seit vielen Jahren ist Judith Rakers passionierte Reiterin und hat einen kleinen Mini-Zoo in ihrem Zuhause in Hamburg.

Es ist das genaue Gegenteil zur sonst so glamourösen TV-Welt. Im Fernsehen kennen wir Judith Rakers mit glänzendem Haar, perfektem Make-up und stilvoller Kleidung – doch im Privatleben mag es die „Tagesschau“-Sprecherin auch mal etwas dreckiger.

Das Berufs- und Privatleben von Judith Rakers unterscheidet sich stark. Die Blondine muss in der „Tagesschau“ auf Seriosität setzen, während es in ihrem Zuhause in Hamburg gerne mal etwas ruppiger zugeht.

Mit Hühnern, Pferden, Katzen & Co. genießt die Nachrichtensprecherin die Stille im Grünen. Judith Rakers liebt das Leben in der Natur und will nichts dem Zufall überlassen. Deshalb packt die 44-Jährige einfach selbst an.

Das ist Judith Rakers:

Judith Deborah Rakers-Pfaff wurde am 6. Januar 1976 in Paderborn geboren

Seit 2005 ist sie als Sprecherin der „Tagesschau“ tätig

2011 moderierte sie neben Stefan Raab und Anke Engelke den „Eurovision Song Contest“ in Düsseldorf – anschließend gewann sie den Deutschen Fernsehpreis für „Beste Unterhaltung“

Judith Rakers lebt in Hamburg

2009 heiratete sie den Immobilienökonomen Andreas Pfaff – das Paar trennte sich jedoch 2017

Tagesschau (ARD): Judith Rakers scheut sich nicht vor dreckiger Arbeit

Am Sonntag postete Judith Rakers bei Instagram, dass sie eigene Kartoffeln angepflanzt habe. „Sind tatsächlich was geworden. Das ganze Beet ist voll davon. Unglaublich! Ich bin immer wieder fassungslos, dass das tatsächlich funktioniert mit mir und dem Gemüseanbau“, schreibt sie.

Doch der Wahl-Hamburgerin ist bewusst, dass dies eine ziemlich dreckige Angelegenheit ist und sich die Erde vor allem unter ihren Fingernägeln ansammeln wird. Kein guter Look für die ARD-Nachrichtensprecherin.

Nagellack sei Dank: So glamourös strahlt sie kurze Zeit später bei der ARD-Tagesschau

Später meldet sich Judith Rakers aus der ARD-Redaktion und verrät: „Hat hier bisher keiner gemerkt, dass ich gestern noch Kartoffeln geerntet habe.“ Dank einer dicken Schicht Nagellack bleibt das schmutzige Hobby den Kollegen und „Tagesschau“-Zuschauern verborgen.

Ein Fan der Sprecherin ist sich jedoch sicher: „Ich denke, die Zuschauer würden dir auch die Wühlmausfinger verzeihen – weil authentisch!“

