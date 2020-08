„Tagesschau“-Sprecher: Bild aus Urlaub aufgetaucht! HIER sonnt sich Jan Hofer am Strand

So hast du „Tagesschau“-Chefsprecher Jan Hofer sicher noch nie gesehen! Der ARD-Star ist kaum wiederzuerkennen. Kein Wunder: Schließlich zeigt sich Hofer mal ausnahmsweise nicht gestriegelt in Anzug und mit Krawatte im TV-Studio.

Diesmal nimmt der „Tagesschau“-Moderator seine Fangemeinde mit an den Nordsee-Strand.

„Tagesschau“-Sprecher: Irres Bild! Jan Hofer am Strand

Zusammen mit seiner Frau Phong Lan Hofer gönnte sich der 70-Jährige kürzlich ein paar gemütliche Tage an der Nordseeküste in Sankt Peter-Ording. Auf Instagram teilte Jan Hofer ein Bild von sich und seiner Liebsten im Strandkorb – gut gelaunt mit cooler Sonnenbrille, Kopfhörern und oben ohne. Richtig, er trägt oben herum nichts. Wenn schon Sonne, dann richtig.

Das ist „Tagesschau“-Sprecher Jan Hofer

Jan Hofer ist ein deutscher Nachrichtensprecher

er studierte BWL in Köln

während des Studiums arbeitete er in der Hörfunkredaktion er Deutschen Welle

erste Fernsehmoderationen sammelte er 1983

1985 kam Jan Hofer zur „Tagesschau“

Seit 2004 ist er Chefsprecher der „Tagesschau“

Dazu schrieb der „Tagesschau“-Star: „Wenn schon nicht Mallorca, dann eben Sankt Peter-Ording.“ Nach dem der Urlaubshotspot als Risikogebiet erklärt worden ist, macht Jan Hofer lieber einen Bogen um die Insel. Ein guter alter Strandkorb an der Nordsee tut es da eben auch.

Und wer weiß: Vielleicht sind das sogar schon erste Freizeit-Vorboten auf das, was Jan Hofer in naher Zukunft dauerhaft plant?

Jan Hofer: „Tagesschau“-Chefsprecher bald in Rente?

Tagesschau-Sprecher Jan Hofer Foto: NDR/Thorsten Jander

Schließlich deutete der „Tagesschau“-Chefsprecher bereits vor wenigen Monaten in einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ an, nicht mehr so lange vor der Kamera stehen zu wollen. „Aber irgendwann muss ja mal Schluss sein, ich kann nicht ewig weitermachen“, so Jan Hofer.

Bis Ende des Jahres noch läuft sein Vertrag bei der „Tagesschau“, die Verhandlungen für eine weitere Vertragsverlängerung laufen bereits.