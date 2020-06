„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis verrät: „Ich war ...“

View this post on Instagram

Hatte heute einen Tag, der sich angefühlt hat wie auf Klassenreise zu sein. Ein bisschen so wie früher. Ein bisschen zurück in die Realität. Das erste Mal Zug fahren seit Corona, das erste Mal Fotoshooting seit gefühlt einer Ewigkeit. Alle am Set mit Masken, alle auf Abstand und trotzdem hatten wir alle sehr viel Spaß beim Knipsen, auch wenn das Foto jetzt ein etwas Ernsteres ist. Danke an @studioroche, @nikolaoudeon @kathinella @maja__botic @spotify und alle weiteren Crew-Mitglieder. #shooting #podcast #gutedeutsche #happytogether #freuemichso #makeup #lindazervakishatdiehaareschön #lindazervakisultras #lzu