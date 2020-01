„Tagesschau“-Moderatorin teilt ungewöhnliches Bild – aber alle achten nur auf DIESES Detail

View this post on Instagram

Ihr Lieben, ich möchte DANKE sagen. Weil offenbar ganz viele von Euch Herz gezeigt haben. Jacqueline Flory, die Gründerin von @zeltschule hat mir gerade berichtet, dass seit unserem Gespräch bei @3nach9_official am Freitag, rund 90.000 (!) Euro an Spenden eingegangen sind. Sie wird damit gleich MEHRERE neue Zeltschulen für Flüchtlingskinder im libanesisch-syrischen Grenzgebiet bauen können. Ihr gebt damit nicht nur den Kindern eine Perspektive, sondern dem ganzen Land. Denn diese Generation wird Syrien wieder aufbauen müssen, wenn in der Region irgendwann endlich wieder Frieden herrscht. Dann werden Ärzte gebraucht, Ingenieure, Handwerker und Facharbeiter, Juristen, Politiker etc. Das ist Hilfe zur Selbsthilfe, Terrorismusbekämpfung und Bekämpfung von Fluchtursachen. Danke, dass ihr so großartig seid. #danke (siehe auch die Story)