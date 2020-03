Tagesschau: Moderatorin mit trauriger Beichte – „Habe euch etwas vorgemacht“

View this post on Instagram

Quarantäne-Tagebuch 4. - 14. Tag. Ich will ehrlich zu euch sein. Ich habe euch etwas vorgemacht. Die Wahrheit der Quarantäne sieht so aus. Der Tag beginnt um 6:30h, weil die Kids wach sind. Seit heute haben wir das Schulmaterial bekommen, was unsere Schule wirklich ganz fantastisch organisiert hat. Die Zeiten von Fu und Uta sind definitiv vorbei. Vermutlich auch besser so. Und es ist toll, dass es coole Lern-Apps gibt, mit denen die Kids gerne arbeiten. Aber, irgendwie habe ich den ganzen Vormittag damit zugebracht das alles zu verstehen. Zwischendurch Hunger, Durst, Vase kaputt gegangen, Schoko in den Teppich getreten, Spüma ausräumen etc. Ich weiß, das machen ganz viele jeden Tag. Ich will damit nur sagen, ich ziehe den Hut vor allen Paaren, die gerade beide Homeoffice machen müssen und Kinder haben. Ich schaffe bloß nicht jeden Tag, Videos zu machen. Verzeiht. Folgt jungen, frischen Influencern, die selbst in der Krise gut aussehen und ihre Ernährung umstellen. Mein Abend ist gelaufen. Memoryloser. #fuckyoucorona #trotzdemzusammenhalten #zusammensindwirstark #quarantäne #flattenthecurve #peace #memoryloser