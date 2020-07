„Tagesschau“-Moderatorin Linda Zervakis teilt Video – als ein Fan DAS entdeckt, schreibt er ihr sofort

Linda Zervakis geht nicht nur in ihrem Job bei der „Tagesschau“ auf. Die 45-jährige Nachrichtensprecherin hat mittlerweile auch ihren eigenen Podcast und ist auf Instagram sehr aktiv.

Klar bleibt es da auch nicht aus, dass sich Fans der „Tagesschau“-Sprecherin dazu ermutigt fühlen, mit Linda Zervakis in Kontakt zu treten.

„Tagesschau“: Linda Zervakis wird auf ihr Video angesprochen – Fans haben einen Verdacht

So teilte die „Tagesschau“-Frau bei Instagram ein Video, in dem sie sich für Süßigkeiten bedankte, die ihr zugeschickt wurden. Das Besondere an den Fruchtgummies: Sie waren personalisiert. So stand „Linda“ auf dem süßen Naschkram. Doch das war es nicht, warum sich Fans an Zervakis wandten.

Das ist die 'Tagesschau':

Die Tagesschau ist eine Nachrichtensendung der ARD

Die Tagesschau ist die älteste noch bestehende Sendung im deutschen Fernsehen

Die Tageschau wird seit 1952 ausgestrahlt

Neben Linda Zervakis sind auch Jan Hofer, Jens Riewa, Susanne Daubner, Thorsten Schröder und Judith Rakers Sprecher/innen bei der Tagesschau

Die Sendezeiten der Tagesschau sind 9.50, 12, 12.55, 17, 17.50 und um 20 Uhr

So schreibt ein Instagram-Follower der 45-Jährigen: „Sag mal, benutzt du einen Filter bei dieser Videoaufnahme, so Tendenz Weichzeichner? Nur zu Info: du wärest die Letzte, die so etwas nötig hätte. Gebe ich gern schriftlich.“

+++ Tagesschau-Star: Judith Rakers hat Schock, als sie DAS sieht – „Hilfe!!!!!!!!!!“ +++

„Tagesschau“-Fans sicher: „Du siehst ohne wirklich viel, viel besser aus.“

Und ein weiterer Follower fügt noch hinzu: „Können wir dich eventuell mit noch mehr Naschis bestechen, damit du mit dem Weichzeichner aufhörst? Du siehst ohne wirklich viel, viel besser aus.“ Das ist ja prinzipiell nett von den beiden. Jedoch hat Linda Zervakis gar keinen Weichzeichner benutzt, wie sie selbst unter dem Post erklärt.

So schreibt die „Tagesschau“-Sprecherin: „Ich war geschminkt von der Arbeit.“

Ganz andere Probleme hat Zervakis' „Tagesschau“-Kollegin Judith Rakers. Die hat nämlich einen kleinen Privatzoo daheim und eine wichtige Frage. Um was es sich handelt, liest du hier.