„Tagesschau“-Moderatorin Judith Rakers völlig verwirrt – „Was ist nur los hier?“

View this post on Instagram

Und die nächste Henne will Mama werden... jetzt brütet „Schimmel“... sie saß allerdings auf keinem einzigen Ei... nennt man das dann „scheinschwanger“? Ich habe ihr jetzt Eier zum Ausbrüten gegeben - türkisfarbene. Von Araucana-Hennen. Mal gucken, ob das klappt :-) #NaturbrutdieZweite #wasistnurloshier😂 #DieChicksfühlensichoffenbarextremwohl