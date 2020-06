„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis gibt ehrlich zu – DAS nervt sie am meisten

View this post on Instagram

Es geht loooooos. Die ersten beiden Folgen „Gute Deutsche“ sind online auf Spotify. Und meine Gäste sind zum einen Salwa Houmsi und Giovanni di Lorenzo. Salwa möchte ich besonders danken, denn sie war so mutig und hat sich für die aller allererste Folge zur Verfügung gestellt; so hatte ich die Möglichkeit zu schauen, ob dieser Podcast überhaupt funktioniert. Und was soll ich euch sagen? Mehr als das. Salwa redet nicht lange um den heißen Brei herum und sagt direkt, was sie nervt. Immer diese Frage „Woher kommst Du? Nee, wirklich?“. Mit ihrer direkten, authentischen, selbstbewussten und sympathischen Art macht sie auf Missstände aufmerksam, die selbst mir vorher gar nicht so bewusst waren. Und bei Giovanni di Lorenzo denken die meisten jetzt wahrscheinlich, was will der denn in dem Podcast? Der ist doch privilegiert als ZEIT-Chefredakteur. Umgeben von Intellektuellen, die von oben auf die Probleme da unten schauen. Ganz so einfach ist seine Geschichte nicht. Giovanni di Lorenzo kam Ende der 60er Jahre nach Deutschland, sprach deutsch, weil seine Mutter Deutsche ist, hatte aber aufgrund seines Namens immer wieder mit rassistischen Anfeindungen zu tun, die oftmals von seinen Lehrern ausgingen. Außerdem erzählt er von seinem ersten wichtigen Aufmacher-Artikel, der veröffentlicht wurde. Das Absurde daran: di Lorenzos Name wurde so nicht abgedruckt, weil man in der Redaktion dachte, es sei sein Künstlername. Warum er trotzdem nicht daran verzweifelt ist, erzählt er in „Gute Deutsche“ Danke euch beiden, dass ihr meine Gäste wart.🙏🏻🙏🏻 @zeit #gutedeutsche #migration #zwischenzweistühlen #diversity #vielfalt