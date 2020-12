„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis teilt Bild vom FKK-Strand – ihr Gesicht verrät alles

Linda Zervakis zeigte sich am Nacktbade-Strand.

„Weihnachten am FFK-Strand.“ Mit diesen Worten wünscht „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis ihren Fans und Followern auf Instagram schöne Feiertage und ein fröhliches Weihnachtsfest.

Brrrr, bei diesen Temperaturen an den FFK-Strand? Da muss Linda Zervakis, die seit 2013 Nachrichtensprecherin bei der „Tagesschau“ ist, wohl mächtig abgehärtet sein. Oder hat sich die 45-Jährige etwa in südliche Gefilde zurückgezogen?

„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis feiert Weihnachten am Nacktbade-Strand

Beides falsch. Linda Zervakis ist zwar am FKK-Strand, und es scheint auch, als wäre dieser eher in Deutschland als in der Dominikanischen Republik, ihr Gesicht jedoch spricht Bände.

----------------

Das ist die 'Tagesschau':

Die Tagesschau ist eine Nachrichtensendung der ARD

Die Tagesschau ist die älteste noch bestehende Sendung im deutschen Fernsehen

Die Tageschau wird seit 1952 ausgestrahlt

Neben Linda Zervakis sind auch Jan Hofer, Jens Riewa, Susanne Daubner, Thorsten Schröder und Judith Rakers Sprecher/innen bei der Tagesschau

Die Sendezeiten der Tagesschau sind 9.50, 12, 12.55, 17, 17.50 und um 20 Uhr

------------------

Die Journalistin hat sich nämlich einen Scherz erlaubt und grinst bis über beide Ohren. So schreibt sie nach ihrem „Weihnachten am FFK-Strand“-Gruß noch die Hashtags „#Nichtsdrunter“ und „#Spaß“.

Fans von Linda Zervakis haben gut lachen

So zeigt das weihnachtliche Bild die Hamburgerin eingemummelt in dicker Winterjacke, Schal und Mütze. Ihre Fans jedenfalls können über den kleinen Scherz gut lachen.

---------------------

------------------

Da schreibt ein Follower: „Sieht man sofort...“ und ein anderer fügt an: „Ich mag deinen Humor.“ Na, dann sind doch alle glücklich. Und ein bisschen Spaß schadet besonders in diesem Jahr sicherlich nicht unter dem Weihnachtsbaum. Oder eben auch am FKK-Strand.

Zuletzt verriet Linda Zervakis ein Geheimnis aus dem TV-Studio. Welches das war? Hier kannst du es nachlesen.