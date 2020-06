Tagesschau: Judith Rakers steht perplex im ARD-Studio – „Frage mich gerade...“

View this post on Instagram

Ich wünsche FROHE PFINGSTEN aus dem Nachrichtenhaus der Tagesschau und frage mich gerade, warum die den passenden Hut zu meinem Blazer als Lampe an die Decke gehängt haben?! Habt noch einen schönen Pfingstsonntag, Ihr Lieben. #tagesschau #nachrichten #news #frühdienst #gelbmachtguteLaune