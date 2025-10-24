„Der hatte 10.000 Euro überwiesen“ – Judith Rakers wird Opfer von Betrügern

Judith Rakers (49) ist eine der beliebtesten Moderatorinnen Deutschlands. Ausgerechnet sie wird nun Opfer einer perfiden Betrugsmasche. In ihrem Podcast spricht die ehemalige „Tagesschau“-Sprecherin offen über Männer, die glauben, sie sei ihre Online-Geliebte.

Im Podcast „Baborie & Rakers“ musste Judith diesmal ohne ihre Co-Moderatorin Ariana Baborie (37) ran. Stattdessen plauderte sie mit Podcaster Matze Hielscher (54) über KI, Deepfakes, Erotik im Netz und einen Fall, der ihr selbst passiert ist. „Ich bekomme Liebesbriefe von Männern, die denken, sie sind mit mir in einer Beziehung“, erzählt Rakers entsetzt. Fremde geben sich im Internet als sie aus und zocken naive Männer ab. „Love-Scamming heißt das, glaube ich“, so Rakers.

Judith Rakers schockiert: Betrüger geben sich als sie aus

Dabei nutzen die Betrüger gefälschte Profile und versenden Nachrichten über Social Media oder Messenger-Dienste. Irgendwann geht es dann ums Geld. „Da wird erzählt, ich bräuchte Amazon-Gutscheine oder Geldüberweisungen“, berichtet Rakers. „Ich hatte da neulich einen, der hatte schon 10.000 Euro überwiesen.“

„Ich habe damit ja gar nichts zu tun, aber es wird halt mein Name benutzt“, so Rakers. Sogar die Tochter eines Betroffenen schrieb ihr verzweifelt, um Hilfe zu bitten. Doch selbst die Polizei konnte wenig ausrichten: „Dieser Mensch war so fixiert. Du kannst da nichts machen.“ Als Rakers den Mann schließlich selbst kontaktierte, kam der bizarre Höhepunkt. Seine Antwort: „Aber wir hatten doch eine halbe Stunde Sex auf Telegram.“

Der ARD-Star entsetzt: „Da wird es auch richtig explizit sexuell.“ Weiter: „Das fand ich so übergriffig, die Vorstellung […] Ich find’s super eklig.“ Auch ihr Gesprächspartner Hielscher war schockiert: „Boah, mir zieht sich alles zusammen.“

Rakers warnt: Jeder könne Opfer solcher Fake-Accounts werden! „Ich bin ja eigentlich offen für Künstliche Intelligenz (…) aber es hat natürlich auch ganz viele Untiefen und birgt so viele Gefahren, die wir noch gar nicht einschätzen können.“