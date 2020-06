Tagesschau: Judith Rakers mit süßem Geständnis – „Wie ich es...“

Gut gelaunt und mit einem Strahlen im Gesicht – so kennt man „Tagesschau“-Moderatorin Judith Rakers vor allem auf Social Medial. Insbesondere seit die 44-Jährige stolze Küken-Mutter geworden ist, zeigt sich der TV-Star gut gelaunt auf Instagram.

Dass „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers ein Faible für Tiere hat, beweist sie nun sogar während ihrer Arbeit im ARD-Studio.

Tagesschau: Judith Rakers verrät Frühschicht-Geheimnis

Dort verweilte die Blondine bereits seit den frühen Morgenstunden, um die Frühsendungen zu moderieren.

„Nur zwischendurch etwas müde ;-) Um 7.30 Uhr bin ich wieder voll da!!! Habe bereits vier Sendungen hinter mir – denn jede halbe Stunde informieren wir Euch im ARD Morgenmagazin über die Nachrichtenlage zum Wochenstart. Wisst ihr wahrscheinlich, weil ihr seit 5.30 Uhr zuguckt, ne?“, schreibt Judith Rakers zunächst auf Instagram und teilt dazu ein Bild, das sie alles andere als müde erscheinen lässt.

Das ist Judith Rakers:

Judith Deborah Rakers wurde am 6. Januar 1976 in Paderborn geboren

Sie betreibt Reitsport und lebt in Hamburg

Judith ist Sprecherin bei der Tagesschau

Seit Kurzem ist die 44-Jährige stolze Besitzerin einer Hühnerfamilie

2017 gründete Rakers zusammen mit Endemol Shine Germany die Produktionsfirma Jukers Media, um in Zukunft eigene TV-Formate produzieren zu können

Judith Rakers trägt Kätzchen-Schuhe. Foto: Instagram/ Judith Rakers

Ihr Geheimnis? Das verrät Judith Rakers wenig später in ihrer Instastory. „Wie ich es schaffe, gute Laune zu bewahren in der Frühschicht?“, fragt sie ihre Follower und liefert gleich auch die Antwort hinterher. Und zwar mit Katzen-Ballerinas. Die tierischen Schuhe trägt der „Tagesschau“-Star tatsächlich an den Füßen und liefert mit entsprechendem Bild auch gleich den Beweis.

Judith Rakers: Fans finden Katzen-Schuhe witzig

Ihrer Fangemeinde gefällt’s zumindest. Ein Fan kommentiert: „Yay, never to old for crazy Kitty-Shoes!“ (zu Deutsch: „Yay, niemals zu alt für verrückte Kätzchen-Schuhe!“)

Dem hat auch Judith Rakers nichts mehr hinzuzufügen, außer der Antwort „So ist es.“