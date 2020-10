„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers überrascht mit Foto mit IHM

Judith Rakers kennt man von der ihrer Arbeit als „Tagesschau“-Sprecherin meist im strengen Business-Outfit. Doch es geht auch anders. Das zeigt die Blondine ihren Fans regelmäßig auf Instagram. Dort gewährt Judith Rakers ihren Followern einen Einblick in ihr Privatleben.

Nun hat sie ein neues Foto aus ihrem Privatleben gepostet, welches die Tagesschau“-Sprecherin augerechnet mit IHM zeigt.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers zeigt sich auf Foto mit IHM

Richtig, Judith Rakers posiert auf der Aufnahme neben einem Anzugträger – erlaubt sich allerdings einen kleinen Foto-Montage-Scherz. Eigentlich auf dem Bild zu sehen: Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo als Moderatoren-Paar bei „3 nach 9“. Doch schon beim ersten Anblick fällt auf: Da hat jemand am Foto nachgeholfen. „Wenn aus Giovanni di Lorenzo Jens-Uwe Krause, alias Juk, wird“, schreibt der „Tagesschau“-Star auf Instagram.

Tagesschau-Star Judith Rakers. Foto: NDR/Thomas Pritschet

Judith Rakers hat mal eben das Gesicht von Hörfunkmoderator Jens-Uwe Krause auf das ihres „3 nach 9“-Kollegen gezaubert. Und bekommt im Anschluss auch gleich liebe Worte von Jens-Uwe Krause für dieses Foto-Kunstwerk zurück.

„Und wenn ich das sagen darf: Es war ein sehr schönes, charmantes, lustiges und überraschendes Gespräch. Und vielleicht bin ich jetzt ein bisschen verliebt.“ Mit Gespräch meint der „Radio Bremen Hörfunk“-Star ein neues Interview mit Judith Rakers anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von „3 nach 9“ sowie des 75. Geburtstags von Radio Bremen.

Mit dieser Fan-Post hat „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers wohl nicht gerechnet. Foto: NDR/Thorsten Jander

Zu hören ist das im ARD-Podcast „Früher war mehr Lametta!?“. Und auch da schwärmt Jens-Uwe Krause in den höchsten Tönen von Judith Rakers. „Ich muss dir gleich mal Kompliment machen. Ich finde, dass du den Spagat zwischen seriöser Tagesschau-Sprecherin auf der einen Seite und unterhaltsamer Moderatorin und Talkmasterin auf der anderen Seite von allen Tagesschau-Kollegen und –kolleginnen am besten hinbekommst“, so der Radio-Star.

Kein Wunder, dass die „Tagesschau“-Sprecherin bei so viel Lob ihren Gesprächspartner mit entsprechendem Foto ehren will. Auch wenn es sich dabei eben nur um eine Collage handelt…

