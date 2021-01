„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers: Zeitpunkt gekommen – „Endlich kann ich es euch sagen“

Judith Rakers spricht die Nachrichten in der „Tagesschau“ und ist nun auch noch als Garten-Expertin tätig.

Ein Jahr wütet die Pandemie nun bereits. Fast ein Jahr, in dem der Großteil des Landes seine Freizeit in den eigenen vier Wänden verbringt. Da ist auch „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers keine Ausnahme. Doch die Nachrichtensprecherin hat die Zeit genutzt und aus ihrer Leidenschaft für ihren Garten ein Buch gemacht.

Und nun darf sie es ihren Fans endlich verraten. Auf Instagram stellte die Nachrichtensprecherin, die bereits seit 2005 im Team der „Tagesschau“ ist, ihr neues Buch vor. Judith Rakers ist sichtlich stolz.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers überrascht mit DIESER Ankündigung

„Ihr Lieben, endlich kann ich es euch sagen: Ich habe die letzten Monate stay@home genutzt, um ein Buch zu schreiben über das Homefarming mit Obst-und Gemüseanbau und glücklichen Hühnern im eigenen Garten“, erzählt Rakers stolz.

-------------------

Das ist „Tagesschau“-Star Judith Rakers:

Judith Deborah Rakers wurde am 6. Januar 1976 in Paderborn geboren

Seit 2015 ist sie Sprecherin der ARD-„Tagesschau“

Im Jahr 2017 gründete der TV-Star die Produktionsfirma Jukers Media, um in Zukunft eigene Fernsehformate zu produzieren

Privat betreibt Judith Rakers leidenschaftlich Reitsport und lebt in Hamburg

2009 heiratete Judith Rakers den Immobilienökonom Andreas Pfaff – im Oktober 2017 trennte sich das Paar jedoch

-------------------

Ein „absolutes Herzensprojekt“ sei das Buch, so Rakers bei Instagram über das 240 Seiten dicke Werk. Darin geht es unter anderem darum, wie Judith Rakers dazu gekommen ist, selbst Obst und Gemüse anzubauen, aber die „Tagesschau“-Sprecherin wird auch praktische Tipps geben.

----------------

Die Sprecher der Hauptausgabe der „Tagesschau“:

Jens Riewa

Susanne Daubner

Thorsten Schröder

Judith Rakers

Linda Zervakis

Constantin Schreiber

Julia-Niharika Sen

Jan Hofer (bis 2021)

----------------------

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers: „Der Garten wartet nicht – wie der Mirabellenbaum mir eine Lektion erteilte“

So finden sich in ihrem Buch Kapitel namens „Wie ihr ein Beet im Garten anlegt“, „Die Auswahl der richtigen Erde“ oder „Der Garten wartet nicht – wie der Mirabellenbaum mir eine Lektion erteilte“.

---------------

Tagesschau: Zuschauer wegen Beitrag schockiert – „Fremdschämen!“

Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis: „Gab direkt eins auf die Mütze“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

--------------

„Homefarming - Selbstversorgung ohne grünen Daumen“ von Judith Rakers erscheint am 2. Februar im GU-Verlag.

In der „Tagesschau“ ging es zuletzt jedoch nicht so friedlich zu. Die Zuschauer waren arg sauer. Was war passiert?