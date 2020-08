„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers teilt Foto – Fans rasten aus – „Sauber lecken“

Es sollte nur ein hübsches Foto aus dem Garten werden. Einen Sommerabend in einem Bild einfangen, wollte „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers. Doch dann wurde es widerlich.

Judith Rakers teilte am Sonntagabend mit ihren rund 116.000 Abonnenten ein Bild, das sie beim Beenden ihres Wochenendes zeigt. Die nackten Füße liegen auf dem Gartentisch, ein schönes Glas Rotwein. Herrlich. So kann man sich auf die neuen „Tagesschau“-Ausgaben wohl am besten vorbereiten.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers – plötzlich bricht es über sie herein

Dazu schreibt die 44-jährige Journalistin: „Wenn die Füße schmutzig sind, dann war es ein gutes Wochenende...“ Spätestens da hätte ihr klar sein dürfen, was in Kürze über sie hereinbrechen wird.

Sofort häuften sich in der Kommentarspalte die Nachrichten über die nackten Füße der „Tagesschau“-Sprecherin:

„Ich würde Dir gerne Deine göttlichen Füße sauber lecken“

„Darf ich DIR Deine FÜßE waschen?“

„Wowwww finde dich und deine Füße einfach sexyyyyyyyyy“

„Schöne Füße“

„Wunderschöne Füße hast du“

„Wunderschöne Füße, ein Traum!!“

„ Ist das geil, ja supergeil!“

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers. Foto: imago images

Judith Rakers jedenfalls nimmt die Fuß-Fetischisten mit Humor und antwortet auf die Angebote des Füße-Leckens mit einem einfachen „Nein, danke!“

Zum Glück gibt es unter ihren Fans aber auch welche, die nicht nur die Füße der „Tagesschau“-Moderatorin zu schätzen wissen. So regen sich einige Fans auch über die zum Teil ekligen Kommentare auf.

„Wahnsinn, was der Anblick von Füßen bei manchen Menschen für Gefühle und Emotionen auslöst“, schreibt beispielsweise eine Followerin der 44-Jährigen. Und eine andere fügt hinzu: „Hammer, was hier Menschen alles so posten....keine Worte für sowas...“

Krisensituationen meistern kann die erfahrene Journalistin also. Das bewies sie auch vor wenigen Tagen. Rakers war gerade auf dem Weg zu einem Dreh, als es vor ihr krachte.

Man könnte meinen, die „Tagesschau“-Sprecherin kommt nie zur Ruhe. So verkündete sie zuletzt...

Zuletzt sprach Judith Rakers' Kollegin Linda Zervakis über die Corona-Krise. Zudem verriet sie etwas sehr Persönliches.