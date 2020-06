Tagesschau: Judith Rakers verrät ARD-Geheimnis – „Da ihr bestimmt fragt...“

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers gibt ihren Fans bei Instagram regelmäßig Einblicke in ihren Arbeitsalltag und ihr Privatleben. Egal, ob ein Schnappschuss ihrer Hühner, Selfies vom Arbeitsplatz oder Videostatements... die Fans schätzen ihre Ehrlichkeit.

„Es ist so besonders, dass du uns bei so vielen Dingen mitnimmst“, schreibt jemand unter dem neusten Foto der „Tagesschau“-Moderatorin.

„Tagesschau“-Moderatorin Judith Rakers verrät ARD-Geheimnis

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers. Foto: imago images

Es ist ein Selfie in Büro-Umgebung direkt aus der Redaktion. Damit schickt Judith Rakers ihren Followern einen lieben Gruß. Und verrät so ganz nebenbei auch ein noch ARD-Geheimnis.

Der Tag von Judith Rakers fing am Samstag ziemlich früh an. Denn sie startete bereits gegen 6.30 Uhr in der Redaktion. Und das, obwohl sie erst um 10 Uhr die erste „Tagesschau“ präsentiert hat. Natürlich konnte sie sich denken, dass ihre Fans wissen wollen, warum sie denn so viel früher vor Ort ist. Und in dem sie das verriet, gab sie wohl auch ein gut gehütetes ARD-Geheimnis preis.

Judith Rakers verrät: „Und da ihr bestimmt fragt...“

„Und da ihr bestimmt fragt, warum ich dann so früh hier sein musste: Wir haben bei der Tagesschau immer eine Sprecherin/einen Sprecher im Bereitschaftsdienst“, schreibt Judith Rakers. Damit jemand, sollte etwas passieren, sofort auf Sendung gehen kann. „Wir sind hier also 24/7 besetzt, sonst könnten wir im Notfall nicht reagieren.“

Das ist „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers:

Judith Deborah Rakers wurde am 6. Januar 1976 in Paderborn geboren

sie ist Sprecherin der Tagesschau

Judith Rakers betreibt Reitsport und lebt in Hamburg

seit Kurzem ist die 44-Jährige stolze Besitzerin einer Hühnerfamilie

2017 gründete Rakers zusammen mit Endemol Shine Germany die Produktionsfirma Jukers Media, um in Zukunft eigene TV-Formate produzieren zu können

Im „Tagesschau“-Team sind neben Rakers unter anderem auch Linda Zervakis Jan Hofer und Dagmar Berghoff

Darum findet Judith Rakers die Wochenend-Frühschicht toll

Und aus diesem Grund hat Judith Rakers ihren Arbeitstag so früh begonnen. Die Moderatorin sieht darin übrigens so einige Vorteile. „Ich persönlich mag diese Wochenend-Frühschicht, weil man nach Dienstschluss noch den ganzen Nachmittag vor sich hat“, freut sie sich.

Und zwischen den Sendungen, so schreibt sie, habe sie dann Zeit für die Fan-Post!