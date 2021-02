„Tagesschau“-Moderatorin ist nach dieser Nachricht völlig baff – „I am flipping out“

Judith Rakers ist mittlerweile bekannt dafür, sich abseits der „Tagesschau“-Kameras vor allem gerne um bodenständige Dinge zu kümmern. Die ARD-Moderatorin liebt nicht nur ihren „Klein-Zoo“ – sie hat unter anderem Pferde, Katzen und Hühner –, sondern auch das Gärtnern an sich.

Judith Rakers moderiert seit 2005 die Tagesschau. Foto: NDR/Thorsten Jander, honorarfrei

Was die „Tagesschau“-Sprecherin nun erfahren hat, lässt sie regelrecht ausflippen, wie unser Partnerportal Moin.de berichtet.

„Tagesschau“-Moderatorin Judith Rakers völlig sprachlos

Judith Rakers hat kürzlich erst ihr neues Buch „Homefarming“ auf den Markt gebracht. Es handelt von Themen wie Gemüseanbau, Selbstversorgung und Hühnerhaltung. Jetzt der Hammer: Das Buch ist bereits in den Bestseller-Listen zu finden!

Das ist „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers:

Judith Deborah Rakers wurde am 6. Januar 1976 in Paderborn geboren

Heute lebt Judith Rakers in Hamburg

Judith Rakers arbeitet als Journalistin, Fernsehmoderatorin und seit 2005 als Sprecherin der „Tagesschau“ in der ARD

Seit 2010 moderiert Judith Rakers neben Giovanni di Lorenzo die Talkshow „3nach9“

Judith Rakers ist passionierte Reiterin und hat zwei Pferde: Carlson und Sazou.

Im Oktober 2017 trennte sich Judith Rakers von ihrem langjährigen Ehemann Andreas Pfaff

Für den „Tagesschau“-Star ein ganz besonderer Erfolg. Auf Instagram lässt die 45-Jährige ihren Gefühlen freien Lauf: „I am flipping out. Seit heute ist mein kleiner Ratgeber Spiegel-Bestseller. Ihr glaubt nicht, wie ich mich darüber freue. Während ich schrieb, habe ich mich so oft gefragt, ob das jemals jemand lesen möchte und jetzt lest ihr so viel darin, dass schon die 3. Auflage gedruckt wird. Weder der Verlag noch ich haben damit gerechnet. Danke Euch allen.“

Die ARD-Sprecherin findet sogar noch weitere, weitaus emotionalere Worte. Wenn du wissen willst, was Judith Rakers noch über ihren Bucherfolg zu sagen hat, kannst du das bei Moin.de lesen. (jhe)