Jens Riewa gesteht: DAS traut er sich nur in der Nachtausgabe der „Tagesschau“

Er ist das vertraute Gesicht der „Tagesschau“ – doch was viele Zuschauer nicht wissen: Jens Riewa greift im Studio gelegentlich zur Brille. Allerdings nur zu später Stunde. Jetzt verrät der Chefsprecher, warum sein Look um 20 Uhr niemals mit Gläsern zu sehen ist – und wie eine kleine Sehhilfe große Reaktionen auslöst.

Im Podcast „Frühstück bei Barbara“ mit Barbara Schöneberger spricht der 62-Jährige über eine Entscheidung, die er bewusst nur nachts trifft – und die er tagsüber lieber vermeidet. Der Grund: Das Publikum ist offenbar empfindlicher, als man denkt.

„Tagesschau“-Star Jens Riewa: „Da kann die Nation mit einer Brille leben“

„In der Nacht hat die ‚Tagesschau‘ ja nur 100 Sekunden und ich bin lediglich drei Sekunden zu sehen“, sagt Jens Riewa. „Da sage ich mir, da kann die Nation mit einer Brille leben, wenn ich sage ‚Guten Abend, herzlich willkommen zur ‚Tagesschau‘ und dann bin ich ja schon wieder weg.“ Nach langen Tagen verzichten seine Augen gern mal auf Kontaktlinsen – nachts sei das kein Problem.

Doch bei der Hauptausgabe um 20 Uhr kommt das für ihn nicht infrage. Der Grund: „Ich habe es einmal tagsüber getragen, ich glaube, Vormittag um 10, weil ich die Kontaktlinsen vergessen hatte. Würde ich das um 20 Uhr tun, würden wir ersticken in E-Mails von Leuten.“

Kein Platz für Schlagzeilen à la „Hat der nicht mehr den Durchblick“

Die Vorstellung, mit Brille zur besten Sendezeit zu erscheinen, ist für Riewa keine Option. „Du kannst dir nicht vorstellen, was an Mails aufläuft“, erklärt er weiter. „Auf Schlagzeilen wie ‚Hat der nicht mehr den Durchblick‘ kann ich verzichten.“

Riewa glaubt, dass das Publikum gespalten wäre. Während einige den Look mit Brille möglicherweise „feiern“ würden, gäbe es sicher auch Stimmen, die ihn „schrecklich“ fänden. Um die Flut an Reaktionen zu vermeiden, bleibt das Gestell also ein Fall für die Nachtschicht.

Dabei ist klar: Jens Riewa weiß ganz genau, wie groß die Wirkung kleiner Veränderungen beim TV-Publikum sein kann. Nach über 30 Jahren „Tagesschau“ kennt er nicht nur das Studio aus dem Effeff – sondern auch die Zuschauerreaktionen. Und bei denen geht eben nichts unkommentiert durch die Linse.