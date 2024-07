Jens Riewa: Nach der „Tageschau“ liegen die Karten auf dem Tisch

In der ganzen Welt regiert dieser Tage wieder der Sport. Es ist eine Gabe, die wohl nur er hat. Trotz aller Krisen und Konflikte, trotz allem Leids und all dem Horror, schaffen es sportliche Großereignisse wie Fußballweltmeisterschaften oder die derzeitig stattfindenden Olympischen Spiele von Paris, die Menschen zu einen, ihnen ein Kontrastprogramm zu bieten. Und so steht auch dieser Tage wieder der Kampf um Gold, Silber und Bronze im Vordergrund. Eine Tatsache, die man auch an den TV-Quoten ablesen kann.

So war am Samstagabend die ARD-Übertragung der Schwimmwettkämpfe von Paris, bei denen Deutschland in Person von Lukas Märtens auf der 400-Meter-Freistil-Distanz die Goldmedaille gewinnen konnte, ganz oben in der Zuschauergunst. 6,33 Millionen Menschen wollten laut der Zahlen des Branchenportals „DWDL“ den Wettkampf sehen. Ein Marktanteil von 27,8 Prozent im Gesamtpublikum. Dicht gefolgt von der ARD-„Tagesschau“, die an diesem Samstagabend (27. Juli 2024) von Jens Riewa moderiert wurden.

ARD mit starken Quoten am Samstag

6,27 Millionen Menschen schalteten um 20 Uhr ein. Beschwerten Jens Riewa und der Tagesschau eine Quote von 30, 8 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. Auch hier waren die olympischen Schwimmwettkämpfe die am meisten gesehene Sendung des Tages.

++ „Gefragt – Gejagt“: Alexander Bommes gesteht – „Ich bin völlig blank“ ++

1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, sorgten für einen Markanteil von 37,5 Prozent. Die „Tagesschau“ kam bei den jungen Zusehenden auf 1,21 Millionen und damit 34,3 Prozent Marktanteil.

Spannend: Von den 25 meistgesehenen Sendungen des Tages im Gesamtpublikum, die das Branchenportal „DWDL“ ausweist, wurde nur eine einzige nicht in der ARD ausgestrahlt. Der ZDF-Film „München Mord“ um 20.15 Uhr wurde von 4,1 Millionen Menschen gesehen. Eine Quote von 18,1 Prozent.