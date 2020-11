Tagesschau (ARD): Zuschauer wundern sich über Einspieler – Reaktion von Sprecherin Susanne Daubner macht es nicht besser

Seltsame Panne bei der Tagesschau (ARD)!

Wenn Bild und Ton nicht recht zusammengehen, fällt das dem aufmerksamen Tagesschau-Zuschauer natürlich sofort auf. So blieb auch diese merkwürdige Panne vom Dienstagabend nicht unbemerkt. Doch noch verwirrender war die Reaktion von Sprecherin Susanne Daubner...

Tagesschau (ARD): Diese Panne verwirrt die Zuschauer

Doch was war genau passiert? Während der Sprecher über Konflikte in Bergkarabach berichtet, zeigen die Bilder augenscheinlich Demonstranten in Rennes (Frankreich).

Zwei Themen, die schwer zusammenzubringen sind – schließlich trennen die französische Stadt und die Region zwischen Aserbaidschan und Armenien fast 5000 Kilometer.

Das ist die 'Tagesschau':

Die Tagesschau ist eine Nachrichtensendung der ARD

Die Tagesschau ist die älteste noch bestehende Sendung im deutschen Fernsehen

Die Tageschau wird seit 1952 ausgestrahlt

Neben Linda Zervakis sind auch Jan Hofer, Jens Riewa, Susanne Daubner, Thorsten Schröder und Judith Rakers Sprecher/innen bei der Tagesschau

Die Sendezeiten der Tagesschau sind 9.50, 12, 12.55, 17, 17.50 und um 20 Uhr

Eine Panne zum Haare raufen: Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner. Foto: imago images

Augenscheinlich gehören Tonspur und Bildmaterial also nicht zusammen – hier muss der Tagesschau ein Fehler unterlaufen sein. Die Reaktion von Sprecherin Susanne Daubner auf diese Panne verwirrt die Zuschauer allerdings noch mehr: Sie geht ohne Übergang in eine ganz andere Meldung über.

„Was war das?“, wundern sich die Zuschauer und tun ihren Unmut bei Twitter kund. „Der Berg-krach-krach-Beitrag war wohl doch nicht so spannend. Also Stecker raus“, witzelt ein Nutzer.

Wer sich den angefangenen Beitrag über Bergkarabach gern bis zum Ende sehen wollte, hatte kurz vor dem Wetterbericht noch Glück. Zu diesem Zeitpunkt spielte die ARD den Rest des Beitrags – diesmal mit den passenden Bildern.

Wenn du die Sendung oder das Ende des Beitrags verpasst hast, kannst du sie jederzeit in der ARD-Mediathek ansehen. (vh)