„Tagesschau“: Panne in ARD-Sendung – Thorsten Schröder wird zur Lachnummer

Huch, wie sieht der denn aus? Die Zuschauer der „Tagesschau“ staunten am Donnerstagabend sicher nicht schlecht, als sie Sprecher Thorsten Schröder sahen.

Der „Tagesschau“-Star moderierte gerade das gemeinsame Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Emmanuel Macron in Südfrankreich an, als der ARD eine kleine Panne unterlief.

Eine Panne, die vorab wohl nicht abzusehen war. Aufmerksame Zuschauer bemerkten es aber sofort.

Da berichtet „Tagesschau“-Sprecher Thorsten Schröder gerade darüber, dass Merkel und Macron künftig planen, weiter eng zusammenzuarbeiten, um die Corona-Pandemie und andere Krisen zu bewältigen, und prompt wachsen dem 52-Jährigen Haare.

Thorsten Schröder ist seit 1999 der Sprecher der „Tagesschau“. Foto: Imago Images

Das ist die „Tagesschau“ (ARD):

sie ist eine Nachrichtensendung der ARD

Die Tagesschau ist die älteste noch bestehende Sendung im deutschen Fernsehen

sie wird bereits seit 1952 ausgestrahlt

Neben Linda Zervakis sind auch Jan Hofer, Jens Riewa, Susanne Daubner, Thorsten Schröder und Judith Rakers Sprecher/innen bei der Tagesschau

Hier die Sendezeiten der Tagesschau: 9.50, 12, 12.55, 17, 17.50 und um 20 Uhr

Denn: Im Hintergrund blendet der Sender ein Bild von besagtem Treffen der Regierungschefs ein. Auch Macrons Ehefrau Brigitte Marcon ist darauf zu sehen. Oder besser, die Umrisse ihrer blonden Haarpracht. Die legt sich nämlich fast schon perfekt um den Kopf des Sprechers – man könnte meinen, eine Fotomontage sei hier im Spiel gewesen.

Was im TV zunächst irritierend rübergekommen sein dürfte, wird im Netz bereits gefeiert. Auf Twitter postet ein Zuschauer das kleine Haar-Malheur im Anschluss, kommentiert: „Liebe Tagesschau, wer hat das Hintergrundbild für Thorsten Schröder rausgesucht? Schicke Frisur!“ Ein anderer findet: „Wie geil ist das denn?“

So reagiert „Tagesschau“-Sprecher Thorsten Schröder auf die Panne

Besonders witzig ist allerdings, dass Thorsten Schröder selbst schon mitbekommen hat, was ihm da am Donnerstag in der „Tagesschau“ widerfahren ist. Prompt reagiert der Moderator auf den Tweet: „Steht mir doch suuuper.“ Dazu postet er ein sich schlapp lachendes Emoji. Einfach sympathisch, der Thorsten. Mit und ohne lange Haare…

