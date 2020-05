„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis ganz offen – „Habe lange überlegt, wie ich es euch sage ...“

Linda Zervakis kennen sich viele Zuschauer als Sprecherin der Tagesschau in der ARD. Doch nun will sie sich nebenher neuen Projekten widmen. Das kündigte sie nun bei Instagram an.

Die „Tagesschau“-Sprecherin hat sich nämlich entschieden, nun auch noch einen Podcast aufzunehmen. „Gute Deutsche“ soll er heißen, und ab dem 15. Juni beim Streaminganbieter Spotify zu hören sein.

„Tagesschau“: Linda Zervakis steigt ins Podcast-Geschäft ein

Auf Instagram macht Zervakis schon mal ordentlich Werbung für ihr neues „Baby“. „Ja, ich habe lange überlegt, wie ich es euch sage“, kündigt Zervakis den Podcast kryptisch an.

Das ist die 'Tagesschau':

Die Tagesschau ist eine Nachrichtensendung der ARD

Die Tagesschau ist die älteste noch bestehende Sendung im deutschen Fernsehen

Sie wird seit 1952 ausgestrahlt

Neben Linda Zervakis sind auch Jan Hofer, Jens Riewa, Susanne Daubner, Thorsten Schröder und Judith Rakers Sprecher/innen bei der Tagesschau

„Also wäre ich jetzt Musiker, würde ich sagen, in zweieinhalb Wochen kommt meine Langspielplatte heraus. Aber in gut zweieinhalb Wochen kommt mein Podcast raus. Bei Spotify. Das ist sozusagen ein Spotify-Original und der heißt 'Linda Zervakis präsentiert gute Deutsche'“. So ein bisschen wie MB präsentiert 'Vier gewinnt'.“

„Tagesschau“: Ihr Podcast heißt 'Linda Zervakis präsentiert gute Deutsche'

In der ersten Folge mit dabei sind unter anderem „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo und Jorge González.

Mit Let's Dance-Juror Jorge Gonzales möchte Linda Zervakis im Podcast über seinen Migrationshintergrund sprechen. Foto: imago images

Mit ihnen will die „Tagesschau“-Sprecherin über ihren Migrationshintergrund sprechen. Zervakis: „Das soll jetzt aber nicht wieder diese Keule sein, wie man sie sonst gewohnt ist, sondern einfach mal so ein bisschen fragen, wie das ist. Ob es nicht sogar Vorteile hat. Oder ob sie Schwierigkeiten damit hatten? Was eigentlich typisch deutsch an ihnen ist und was gar nicht.“

Erste Folge am 15. Juni bei Spotify

Da kann man ja gespannt sein. Am 15. Juni geht es los. Dann wird die erste Folge online bei Spotify erscheinen.