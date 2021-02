„Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis: Fan äußert Wunsch – Moderatorin reagiert sofort: „Das wollen Sie nicht“

Als „Tagesschau“-Sprecherin begrüßt Linda Zervakis regelmäßig die ARD-Zuschauer, um ihnen die wichtigsten Meldungen des Tages vorzustellen.

Doch das reicht den „Tagesschau“-Fans offenbar nicht mehr. Ein Zuschauer wünscht sich inzwischen ein neues Projekt von Linda Zervakis, doch die scheint davon überhaupt nicht begeistert zu sein.

„Tagesschau“-Fan wünscht sich Musikalbum von Linda Zervakis

Eine „Tagesschau“-Girlgroup? Das gab es noch nie – und das wird wohl vorerst auch so bleiben. Doch wenn es nach einem Fan geht, sollten sich Linda Zervakis und ihre ARD-Kolleginnen mal Gedanken über ein zweites Standbein in der Musikbranche machen.

Eigentlich will Linda Zervakis nur mit einem Instagram-Post auf eine neue Folge ihres „Gute Deutsche“-Podcasts aufmerksam machen, als ein Follower die Idee aufbringt: „Ich dachte kurz, Sie nehmen Ihr erstes Album auf. Schade eigentlich...“

Auf dem Bild sieht man Lindas Podcast-Gast Oana Nechiti und die Nachrichtensprecherin, wie sie mit Kopfhörern an einem Mikrofon steht. Zugegeben, es erinnert tatsächlich etwas an eine Aufnahme aus einem Tonstudio, wie wir es sonst nur von SängerInnen kennen.

----------------------------------------

Das ist Linda Zervakis:

Linda Zervakis wurde am 25. Juli 1975 in Hamburg geboren

Ihre Eltern kamen als griechische Gastarbeiter nach Hamburg-Harburg

Da ihr Vater früh verstarb, arbeitete Linda Zervakis noch bis zu ihrem 28. Lebensjahr im familieneigenen Kiosk mit

Im Jahr 2001 begann die Journalistin ihre Arbeit beim NDR

Seit Mai 2013 steht sie für die „Tagesschau“ vor der Kamera

Linda Zervakis ist verheiratet und hat zwei Kinder

----------------------------------------

„Tagesschau“-Girlgroup? Zuschauer sieht großes Potential

Auf den Kommentar reagiert Linda Zervakis sofort und antwortet: „Das wollen Sie nicht.“ An eine Karriere als Sängerin scheint die Hamburgerin nicht glauben zu wollen.

Auf eine Gesangskarriere würde Linda Zervakis lieber verzichten. Foto: picture alliance/dpa

Ihr Follower erwidert daraufhin: „Ich bitte drum. Zusammen mit Judith Rakers und Caren Migosa würde das die Girlgroup schlechthin werden – bekannt für makellose Aussprache und den tanzenden Jan Hofer in sämtlichen Musikvideos.“ Man muss schon sagen: Diesem Fan fehlt es wirklich nicht an Kreativität. Und ein bisschen erfreuen wir uns auch an der Vorstellung, die Nachrichtensprecherinnen à la No Angels zu erleben.

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Dann wird es wohl auch Linda Zervakis bunt, denn auf diese Idee geht die Moderatorin nicht mehr ein. Ein Like bekommt der Verfasser des Kommentars dann aber doch noch von ihr.

So lange sich Linda Zervakis nicht heimlich bei „The Masked Singer“ anmeldet, werden wir wohl erstmal keine Gesangseinlagen von der 45-Jährigen zu hören bekommen. Schade.

