„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers: Für DIESE Aussage wird sie kritisiert – „Sehr, sehr verletzend“

In der ARD-„Tagesschau“ läuft für gewöhnlich alles nach Plan. Die Nachrichtensprecher sollen dabei stets ernsthaft und vertrauenswürdig wirken. Ein Fauxpas sollte ihnen also lieber nicht unterlaufen.

Und obwohl „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers kein Patzer passiert ist, wurde sie kurz nach der Sendung zum Aufreger im Netz.

„Tagesschau“-Sprecherin verwendet kontroversen Ausdruck

Nein, Judith Rakers hat sich nicht etwa verlesen und auch die Technik war nicht Schuld an dem Shitstorm, der die „Tagesschau“ erwischt hat.

Wegen eines bestimmten Ausdrucks in der „Tagesschau“ erntete Judith Rakers einen Shitstorm. Foto: NDR/Thorsten Jander

Die Kritik der Zuschauer richtet sich ganz allein an den Inhalt, den Judith Rakers vorgetragen hat. Denn: Als sie am Ende der Nachrichten die „Tagesthemen“ ankündigt, heißt es: „Armut in Corona-Zeiten. Sozial Schwache geraten unter Druck“.

Der Ausdruck „sozial schwach“ kommt gar nicht gut beim ARD-Publikum an. Der Begriff sei sogar „sehr, sehr verletzend“, so ein „Twitter“-User.

Warum diese Bezeichnung in der Kritik steht, erfährst du auf unserem Partnerportal Moin.de.

